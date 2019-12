Conflit chez Olymel Princeville - Visite surprise des grévistes à Vallée-Jonction

VALLÉE-JONCTION, QC, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Ce matin, bien avant l'aube, les travailleuses et travailleurs en grève du Syndicat des employé-es d'Olymel Princeville-CSN ont manifesté devant une autre usine d'abattage d'Olymel, celle de Vallée-Jonction.

« Nous avons décidé de rendre visite à nos camarades de la Beauce qui, tout comme nous, sont syndiqués à la CSN, afin de partager quelques moments de solidarité avec elles et eux. Nous avons bien évidemment parlé de notre conflit qui en est à sa septième semaine et du manque de respect constant qu'Olymel affiche envers ses salarié-es, de déclarer Steve Houle, président du syndicat. Dans le cadre de nos négociations respectives, nous avons toujours fait face à cette même attitude insensée de la part d'Olymel, nous qui sommes pourtant à la base même de leur succès mondial. »

En grève générale illimitée depuis le 28 octobre dernier, les grévistes poursuivent leurs moyens de pression dans le but de faire entendre raison à leur employeur, ainsi qu'à la Coopérative fédérée, qui possède Olymel.

Pour garder ses mécaniciens, en 2018, l'employeur leur avait consenti des augmentations de 5,25 $ l'heure. Malgré la pénurie de main-d'œuvre qui touche également les autres travailleurs de son usine, Olymel refuse toujours d'accorder les mêmes augmentations conséquentes à tous ses salarié-es de Princeville.

« L'an prochain, ce sera au tour des travailleuses et des travailleurs de Vallée-Jonction de négocier un nouveau contrat de travail avec Olymel. Avant même que cette négociation ne débute, nous tenons à dire à cet employeur que s'il persiste à mépriser de la sorte celles et ceux qui leur font faire des millions de dollars de profits chaque année, ils vont nous trouver sur leur chemin, de déclarer David Bergeron-Cyr, président de la Fédération du commerce-CSN. Comme nous le faisons actuellement, nous allons déployer tous nos efforts et tous les moyens légitimes pour que les travailleuses et les travailleurs reçoivent leur juste part de ces profits. »

Le Syndicat des travailleurs d'Olymel Vallée-Jonction représente environ 1200 salarié-es alors que le Syndicat des employé-es d'Olymel Princeville-CSN regroupe 350 membres. Les deux syndicats sont affiliés à la Fédération du commerce (FC-CSN) qui compte quelque 28 000 membres regroupés dans plus de 330 syndicats présents dans les secteurs du commerce de détail, de gros et de services divers, de l'agroalimentaire, des finances et du tourisme. Ils sont également affiliés au Conseil central du Cœur-du-Québec-CSN qui regroupe près de 17 000 membres réunis au sein de 130 syndicats de tous les secteurs d'activité.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle est composée de près de 2000 syndicats. Elle regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

