À travail égal, salaire égal : les employé-es de McKesson en grève

DRUMMONDVILLE, QC, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Les travailleuses et les travailleurs du centre de distribution McKesson de Drummondville déclenchent une première séquence de grève. Ils souhaitent forcer l'employeur à offrir des salaires décents jusqu'au transfert des opérations de l'entrepôt de Drummondville vers un centre de distribution de Montréal, prévu en septembre 2026.

En octobre 2023, l'entreprise annonçait la fermeture de l'entrepôt du Centre-du-Québec au profit d'un nouveau centre de distribution à Montréal. Pour les deux années à venir, les employé-es tentent d'obtenir des salaires décents à la hauteur de celles de l'entrepôt… de Montréal.

Alors que les clauses normatives de la convention sont presque entièrement réglées, l'offre monétaire déposée sur la table est une insulte pour ces travailleuses et travailleurs qui œuvrent toujours pour cette entreprise, alors qu'elle les mettra à la rue en septembre 2026. « Malheureusement, nous constatons que sur le plan des offres salariales et sur celui de la rétention, les dirigeants de McKesson n'ont déjà plus de considération pour les employé-es de l'entrepôt situé à Drummondville. Nous dénonçons ce manque de respect », affirme Martin Malouin, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de McKesson Drummondville.

« Les représentants de l'employeur ont promis publiquement que les salaires seraient versés jusqu'au transfert des activités vers Montréal, prévu le 31 août 2026. Aujourd'hui, ils attendent que l'employeur mette cette promesse sur papier. Nous devons aussi nous assurer que ceux qui le désirent pourront continuer leur travail, à Montréal », insiste Michel Valiquette, trésorier de la Fédération du commerce (FC-CSN).

Le 6 juillet dernier, les membres du syndicat ont voté à l'unanimité en faveur d'une banque équivalente à dix jours de grève, qui pourra être utilisée au moment jugé opportun. Une première séquence a été déclenchée le 25 juillet à midi.

Qui est McKesson ?

McKesson Canada est une filiale d'une compagnie pharmaceutique internationale, qui emploie plus de 50 000 personnes et dont le siège social est situé au Texas. McKesson jouit d'une situation financière fort enviable. Pour l'année 2024, la multinationale a engrangé des revenus de 309 milliards de dollars, soit une hausse de 12 %.

Sur la place publique, l'entreprise affirme que « ce qui distingue McKesson en tant que lieu de travail exceptionnel, ce sont nos gens. (…) nos employés accomplissent notre mission et préservent notre réputation en tant que partenaire de confiance pour nos clients et leurs patients ». À la table de négociation, les dirigeants refusent plutôt de reconnaître la véritable valeur de leurs employé-es.

« Il est temps pour McKesson de faire preuve de respect envers ses travailleuses et ses travailleurs qui lui demeurent loyaux alors que l'entreprise leur a déjà annoncé qu'elle mettrait fin aux activités de l'entrepôt de Drummondville au profit d'un centre de distribution de Montréal en septembre 2026. La moindre des choses est de leur offrir des conditions décentes jusqu'à la fermeture de l'entrepôt », termine Sylvain Pratte, secrétaire-trésorier du Conseil central du Cœur du Québec-CSN.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de McKesson Drummondville compte une centaine de membres et est affilié à la Fédération du commerce (FC-CSN) ainsi qu'au Conseil central du Cœur du Québec-CSN.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN

Renseignements : Julie Mercier, Service des communications de la CSN, 514 265-8963, Courriel : [email protected]