PÉKIN, 23 novembre 2024 /CNW/ - Un reportage du China Daily

De mercredi à vendredi cette semaine, la Conférence mondiale sur le développement de l'enseignement professionnel et technique 2024 a réuni environ 1 000 délégués à Tianjin, dans le nord de la Chine. Lors de l'événement, les discussions ont porté sur des sujets comme l'intégration de l'industrie et de l'éducation, le développement durable, la formation des enseignants et l'apprentissage tout au long de la vie.

La Conférence mondiale sur le développement de l’enseignement professionnel et technique 2024 a eu lieu à Tianjin cette semaine. [Photo/china.com.cn] (PRNewsfoto/China Daily)

Organisée conjointement par le ministère chinois de l'Éducation, la Commission nationale de la République populaire de Chine pour l'UNESCO et le gouvernement municipal de Tianjin, la conférence vise à faire progresser l'enseignement professionnel en tant que moteur de l'innovation et du développement durable dans le monde.

L'événement présente six initiatives clés pour façonner l'éducation professionnelle à l'échelle mondiale : une conférence complète comprenant des discours-programmes, des tables rondes ministérielles et des pourparlers bilatéraux; une alliance mondiale unissant les institutions professionnelles, les industries et les établissements d'enseignement; la présentation du prix mondial de l'enseignement professionnel; un concours international de compétences de 42 lignes directrices; une exposition soulignant les réalisations dans le domaine de l'enseignement professionnel, le patrimoine culturel immatériel et la coopération internationale; et le lancement de World Vocational and Technical Education, une revue produite par l'Université de technologie et d'éducation de Tianjin.

Dans un discours vidéo à la conférence, Stefania Giannini, sous-directrice générale pour l'éducation de l'UNESCO, a souligné que l'enseignement professionnel était un catalyseur de transformation. Elle a fait référence à la récente Recommandation de l'UNESCO sur l'éducation pour la paix, les droits de l'homme et le développement durable, qui met l'accent sur l'enseignement professionnel comme moteur de changement.

Réclamant un investissement plus important et une plus grande innovation dans l'enseignement professionnel pour relever les défis mondiaux, madame Giannini a déclaré que les compétences sont le passeport pour naviguer dans le monde complexe d'aujourd'hui.

Huai Jinpeng, ministre de l'Éducation de la Chine, a déclaré que l'enseignement professionnel doit être conforme aux tendances de l'époque, protéger l'essence de l'éducation et préserver ses caractéristiques uniques. Il a ajouté que le secteur doit ancrer ses objectifs de développement dans un contexte d'occasions et de défis en constante évolution, en s'efforçant de réaliser des percées novatrices.

Huai a présenté une vision de l'enseignement professionnel qui se veut inclusive, axée sur l'industrie, novatrice, intelligente et internationale, positionnée pour servir tout le monde, s'intégrer aux industries, stimuler l'innovation, adopter les technologies intelligentes et favoriser la coopération mondiale.

Pour assurer le bon déroulement des services bénévoles pendant la conférence, la Tianjin Municipal Youth League a recruté 1 448 jeunes bénévoles dans neuf universités, dont l'Université de Nankai. Ses fonctions couvraient plus de 30 rôles, dont l'inscription des invités, la coordination de conférences, la traduction, l'accueil des médias et l'aide médicale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2566066/China_Daily.jpg

SOURCE China Daily

PERSONNE-RESSOURCE : Chuan Ma, [email protected]