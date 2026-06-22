Conditionnement du verre : Consignaction rectifie les faits

MONTRÉAL, le 22 juin 2026 /CNW/ - L'Association québécoise de récupération des contenants de boisson/Consignaction souhaite rectifier les faits rapportés dans l'article de La Presse « L'industrie du verre se dit flouée par Consignaction », publié ce matin.

Contexte

La troisième phase de la modernisation du système de consigne débutera le 1e mars prochain, entraînant la valorisation d'un volume considérable de verre. Conformément à la règlementation émise par le gouvernement du Québec, une importante proportion de cette valorisation devra être réalisée localement.

Consignaction a donc entrepris, depuis plusieurs mois, d'importantes et rigoureuses démarches afin d'analyser et comparer les solutions possibles pour atteindre cette exigence règlementaire, notamment en ce qui a trait aux capacités opérationnelles, et pour identifier la solution la plus viable et prometteuse pour soutenir l'économie circulaire.

« Il va sans dire que pour relever ce défi majeur, il est essentiel de disposer d'infrastructures dotées de capacités opérationnelles et techniques élevées, permettant de répondre aux besoins ainsi qu'aux exigences gouvernementales. » a déclaré Normand Bisson, président-directeur général de Consignaction.

Filière bouteille-à-bouteille 100% québécoise

Rappelons que la consigne du verre est l'occasion parfaite pour le Québec de faire émerger une filière économique solide, crédible et respectueuse de l'environnement et ce, sans injection de fonds publics.

En effet, pour que le verre puisse être refondu et réutilisé en bouteille, plutôt qu'utilisé dans des procédés de valorisation ayant une valeur environnementale moindre ou pire, de produits destinés à l'enfouissement, il est exigé qu'il soit décontaminé, trié par couleur (lors du conditionnement) selon des techniques particulières. Ce procédé industriel éprouvé est inexistant à l'échelle du Québec à l'heure actuelle et encore moins en grande capacité.

Ce constat a été tiré lors des analyses terrain visant à évaluer et à mesurer les options présentes tant d'un point de vue de capacité opérationnelle que technologique.

C'est pourquoi Consignaction a lancé un appel d'offres auprès de fournisseurs technologiques spécialisés, lesquels ont développé des solutions reposant sur leur propre propriété intellectuelle.

Annonce à venir

« Nous sommes déterminés à déployer tous les efforts, financiers comme opérationnels, afin de s'assurer non seulement du respect de nos obligations règlementaires et conséquemment faire du Québec un leader en matière de valorisation du verre en le dotant d'une filière bouteille-à-bouteille. Notre démarche est réfléchie, rigoureuse et respectueuse des parties prenantes en place. Elle est aussi soutenue par les producteurs qui investiront dans une technologie d'avenir venant combler la chaîne de valeur du verre au Québec », a conclu M. Bisson.

Consignaction confirmera la solution, le procédé et l'option choisie au moment opportun.

À propos de l'AQRCB/Consignaction

Depuis 2001, les programmes Consignaction font la promotion de la récupération auprès des citoyens et des entreprises. Consignaction est la marque officielle pour promouvoir les activités de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) auprès du grand public et des parties prenantes.

L'AQRCB est l'organisme de gestion désigné qui a le mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle regroupe les producteurs de boissons engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec. Pour en savoir plus, www.consignaction.ca.

SOURCE L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)

Renseignements : Elisabeth Larocque-de Freitas, (514) 652-6887, [email protected]