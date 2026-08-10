Consignaction annonce de nouvelles mesures pour réduire l'achalandage exceptionnel à Gatineau

GATINEAU, QC, le 10 août 2026 /CNW/ -- Devant l'achalandage exceptionnel observé au lieu de retour Consignaction+ de Gatineau depuis son ouverture, l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction annonce aujourd'hui de nouvelles mesures afin de réduire davantage les files d'attente et d'améliorer l'expérience client des Gatinoises et Gatinois.

Depuis son ouverture, le lieu de retour Consignaction+ de Gatineau, situé au 84, rue Jean-Proulx, connaît un achalandage exceptionnel, largement supérieur aux capacités opérationnelles. Consignaction est pleinement consciente des inconvénients que cette situation peut occasionner pour les citoyens de Gatineau qui souhaitent retourner leurs contenants consignés.

Des premières mesures déjà déployées

Au cours des derniers mois, Consignaction a rapidement ajusté ses opérations afin de répondre à cette forte demande. Les heures d'ouverture ont notamment été prolongées et des ressources supplémentaires ont été affectées au lieu de retour afin d'accélérer le traitement des contenants et de faciliter les opérations.

Malgré ces ajustements, l'achalandage demeure particulièrement important et des mesures additionnelles sont nécessaires.

Cette situation exceptionnelle s'explique notamment par la réalité transfrontalière avec l'Ontario propre à la région. Consignaction rappelle qu'il est illégal d'obtenir le remboursement d'une consigne québécoise pour un contenant acheté à l'extérieur du Québec et pour lequel aucune consigne n'a été payée au Québec.

Le principe est simple : seuls les contenants achetés au Québec et pour lesquels une consigne québécoise a été payée peuvent donner droit à son remboursement.

De nouveaux lieux de retour à Gatineau

Afin d'augmenter la capacité de récupération et de mieux répartir l'achalandage, Consignaction confirme que les autorisations municipales ont été obtenues récemment pour ouvrir quatre nouveaux lieux de retour au cours des prochains mois à Gatineau :

Consignaction+ : 75, boul. du Plateau

Consignaction+ : 140, boul. Gréber

Consignaction+ : 178, rue Principale

Consignaction : 1100, chemin Montréal Ouest

De plus, trois autres lieux viendront s'ajouter prochainement à cette liste sur le territoire de Gatineau.

Ces nouvelles implantations permettront d'augmenter significativement la capacité de récupération et d'offrir davantage d'options aux citoyens.

Le déploiement de ces nouveaux lieux s'inscrit dans l'implantation progressive du réseau de retour prévu dans le cadre de la modernisation du système québécois de consigne.

Des mesures pour contrer les retours illégaux

Consignaction mettra également en place de nouvelles modalités afin de prévenir le remboursement de consignes québécoises sur des contenants achetés à l'extérieur du Québec.

Ainsi, les résidents de l'Ontario souhaitant récupérer la consigne qu'ils ont payée au Québec devront dorénavant utiliser exclusivement le service de Retour express. Cette mesure entrera en vigueur dans les prochains jours.

Consignaction se réserve également le droit de mettre en place des mécanismes de vérification supplémentaires afin de confirmer que les contenants ont bel et bien été achetés au Québec et que la consigne y a été payée.

Consignaction continuera de surveiller étroitement la situation et se réserve le droit d'ajouter d'autres mesures si celles-ci s'avèrent nécessaires pour assurer l'intégrité du système québécois de consigne et maintenir un service efficace pour les citoyens de Gatineau.

« Nous sommes très conscients des désagréments occasionnés par l'achalandage exceptionnel au lieu de retour Consignaction+ de Gatineau. Nous avons déjà prolongé les heures d'ouverture et ajouté des ressources sur le terrain, mais nous constatons que nous devons aller encore plus loin. Nous allons donc augmenter rapidement la capacité du réseau à Gatineau, tout en resserrant nos mesures afin de nous assurer que seules les consignes réellement payées au Québec sont remboursées et que les citoyens de Gatineau bénéficient du service auquel ils ont droit. Notre responsabilité est à la fois d'offrir un service efficace aux citoyens et de protéger l'intégrité du système québécois de consigne », a déclaré Jean-François Lefort, vice-président, Stratégie.

Pour les petites quantités, les détaillants participants demeurent une option

Consignaction rappelle également que le lieu de retour Consignaction n'est pas la seule option pour retourner ses contenants.

Les citoyens qui ont de petites quantités de contenants sont invités à privilégier les détaillants participants de Gatineau qui continuent d'assurer la récupération des contenants consignés. Cette option permet d'éviter un déplacement vers le lieu de retour Consignaction+ et contribue à mieux répartir les volumes dans l'ensemble du réseau. La liste des détaillants participants est disponible sur le site de https://consignaction.ca/carte-des-lieux-de-retour/

Consignaction remercie les citoyens de Gatineau pour leur participation au système de consigne et, surtout, pour leur patience pendant cette période d'achalandage exceptionnel.

À propos de Consignaction et de l'AQRCB

Depuis 2001, les programmes Consignaction font la promotion de la récupération auprès des citoyens et des entreprises. Consignaction est la marque officielle pour promouvoir les activités de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) auprès du grand public et des parties prenantes. L'AQRCB est l'organisme de gestion désigné qui a le mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle regroupe les producteurs de boissons engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec. Pour en savoir plus, www.consignaction.ca.

SOURCE L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)

Renseignements: [email protected]