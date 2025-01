EDMONTON, AB, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Hier, la Cour du Banc du Roi de l'Alberta a condamné Jonathan Loyie à une peine d'emprisonnement de seize ans pour son rôle en tant que membre exécutif d'une opération de production et de trafic de fentanyl à grande échelle qui prévoyait l'importation de produits chimiques précurseurs entreposés dans des lieux situés à Edmonton ou encore à Calgary et dans les environs avant d'être transportés au laboratoire de production de fentanyl situé dans le comté de Foothills en Alberta. Dans sa décision, le juge Nathan Whitling a qualifié la magnitude de l'opération de « faramineuse ».

Après une enquête poussée menée par l'Équipe d'intervention en matière d'application de la loi en Alberta (EIALA), Loyie a été inculpé de 29 chefs d'accusation. Il a inscrit un plaidoyer de culpabilité à l'égard de cinq d'entre eux, soit complot de produire du fentanyl, possession de benzimidazole (isotonitazène) en vue d'en faire le trafic, possession sans permis de deux armes à feu chargées prohibées/à autorisation restreinte, possession d'une arme à feu sachant que le numéro de série avait été modifié et recyclage des produits de la criminalité.

George Dolhai, directeur des poursuites pénales, a déclaré ce qui suit à ce sujet : « Les trafiqueurs en gros de fentanyl exposent les Canadiens, en particulier les membres les plus vulnérables de notre société, à un risque de mort ou à d'autres dommages graves. Leur seule préoccupation est de pouvoir tirer de gros bénéfices de la misère d'autrui. Ils font directement partie de la source de la chaîne d'approvisionnement. Ils seront poursuivis dans toute la mesure des éléments de preuve disponibles et les procureurs chercheront à obtenir des peines qui dénonceront et dissuaderont ce genre de comportement. »

