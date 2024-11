OTTAWA, ON, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une somme de 18,6 millions de dollars, répartie entre plusieurs organisations, pour l'installation de plus de 1 600 bornes de recharge de niveaux 2 et 3 à Toronto et ailleurs au Canada.

L'installation de ces bornes aidera les conducteurs de VE à se rendre aisément à destination, en toute confiance. Avant de prendre la route, les conducteurs peuvent planifier facilement leur trajet en consultant le Localisateur de stations de recharge et de stations de ravitaillement en carburants de remplacement de Ressources naturelles Canada (RNCan).

Le financement fédéral de ces projets provient du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de RNCan. À ce jour, les aides financières de RNCan ont permis le déploiement de plus de 41 000 bornes de recharge au pays, là où la population en a le plus besoin.

« Chaque année, des centaines de milliers de Canadiens passent aux véhicules électriques et économisent ainsi sur les frais de carburant et d'entretien. Pour rendre ce virage plus facile là où vivent, travaillent, se déplacent et s'amusent les Canadiens, le gouvernement du Canada favorise le déploiement d'options de recharge accessibles et fiables. Nous sommes ravis d'investir dans de nouvelles stations de recharge de VE pour les conducteurs de Toronto et de tout le Canada. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et députée de Toronto-Danforth

Les transports routiers sont à l'origine d'environ 18 % des émissions totales de gaz à effet de serre au Canada .

. Prendre des mesures progressives pour que la totalité des véhicules neufs vendus soient des véhicules électriques d'ici 2035 devrait prévenir des dommages économiques de près de 100 milliards de dollars à l'échelle mondiale.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 1 milliard de dollars pour le déploiement de stations de recharge pour véhicules électriques partout au pays.

a investi plus de 1 milliard de dollars pour le déploiement de stations de recharge pour véhicules électriques partout au pays. Le Programme d'infrastructure pour les VEZ offre du financement pour l'installation de bornes de recharge pour VE dans les stationnements d'immeubles résidentiels à logements multiples, les lieux de travail, les rues, les lieux publics et les parcs de véhicules.

L'Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène de la Banque de l'infrastructure du Canada a été lancée pour financer des projets de déploiement à grande échelle de bornes de recharge de VEZ et de stations de ravitaillement en hydrogène au Canada qui génèrent des revenus et sont d'utilité publique.

a été lancée pour financer des projets de déploiement à grande échelle de bornes de recharge de VEZ et de stations de ravitaillement en hydrogène au qui génèrent des revenus et sont d'utilité publique. Selon une analyse indépendante, le Canada avait besoin de 4 500 bornes de recharge rapide d'ici 2025 pour répondre à la demande croissante, un objectif que nous avons atteint deux ans avant l'échéance prévue.

avait besoin de 4 500 bornes de recharge rapide d'ici 2025 pour répondre à la demande croissante, un objectif que nous avons atteint deux ans avant l'échéance prévue. Les Canadiens peuvent également profiter d'aide à l'achat ou à la location d'un VE par le biais des programmes d'incitatifs provinciaux.

Plus de 60 modèles étaient admissibles au programme d'incitatifs fédéraux pour l'achat de véhicules zéro émission en 2024, soit une hausse de près de 140 % par rapport à 2019. Plus de 200 000 Canadiens se sont déjà prévalus de ces incitatifs pour faciliter l'achat de leur véhicule électrique.

Pendant le premier trimestre de 2024, un véhicule sur huit vendus au Canada était un VEZ.

était un VEZ. Le passage à un VEZ peut aider les Canadiens à réaliser des économies substantielles, grâce à des coûts d'utilisation et d'entretien plus bas.

