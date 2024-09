L'efficience au cœur du système de soins et de santé québécois : Le CIRANO lance son année thématique 2024-2025

MONTRÉAL, le 12 sept. 2024 /CNW/ - À l'occasion d'une conférence sur les enjeux de financement de la santé publique au Québec, le CIRANO lançait hier les activités de l'année 2024-2025 placées sous le thème de l'Efficience au cœur du système de soins et de santé québécois.

Réunis à l'École de santé publique de l'Université de Montréal (ESPUM), Erin Strumpf, professeure à l'Université McGill et Fellow CIRANO, et Mehdi Ammi, professeur à l'Université Carleton et chercheur associé CIRANO, ont présenté les conclusions de leur étude S'attaquer aux crises épidémiologiques : oui, mais à quel prix ?

Un panel d'experts a participé aux échanges pour discuter des décisions et arbitrages dans l'allocation des dépenses entre les grandes fonctions de santé publique afin de mieux comprendre les conséquences des choix qui sont faits. Luc Boileau, Directeur national de santé publique, participait au panel, ainsi qu'Olivier Jacques, professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et chercheur CIRANO et Thomas Bastien, directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec.

« Depuis plusieurs années, la recherche en santé au CIRANO contribue à améliorer la compréhension des systèmes de santé, à évaluer les impacts des politiques publiques et à proposer des méthodes d'évaluation de pointe qui permettent aux gouvernements de prendre des décisions éclairées. » Roxane Borgès Da Silva, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et Fellow CIRANO

S'appuyant sur l'expertise de la communauté de recherche CIRANO dans le domaine de la santé et d'autres domaines connexes, les activités de recherche et de transfert de connaissances de l'année thématique 2024-2025 s'articuleront autour de quatre grands axes :

La santé publique, son financement et les perceptions de la population quant aux actions à prioriser Les soins aux aînés, l'amélioration du bien-être des personnes âgées et leur maintien à domicile L'organisation du travail pour le personnel de la santé La transformation numérique dans le réseau de la santé

Tout au long de l'année, le CIRANO présentera des résultats de recherches qui permettront de saisir toute la complexité et l'importance des grands enjeux qui préoccupent autant la population que les milieux de la recherche et les responsables de l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques.

En octobre, mois de la sensibilisation au cancer du sein, diverses activités de valorisation de la recherche seront organisées autour de l'étude d'Erin Strumpf sur le parcours de diagnostics de cancer du sein au Québec et dans d'autres provinces. On s'intéressera aussi aux défis d'attraction et de rétention des talents en technologies de l'information dans le secteur de la santé et d'adaptabilité du personnel de la santé aux transformations numériques. Dans le contexte d'un virage vers les soins à domicile, il sera aussi question de l'utilisation des services de santé et services sociaux des personnes à un âge avancé et des pressions sur le système de santé qui en découlent.

« Les années thématiques permettent d'exercer un leadership rassembleur auprès de la communauté de recherche du CIRANO et de créer une plus grande cohésion de la recherche autour de thématiques ciblées. Elles permettent également de rehausser la visibilité́ des réalisations et publications sur la thématique associée auprès de nos partenaires » de conclure Nathalie de Marcellis-Warin, PDG du CIRANO.

À propos du CIRANO

Le CIRANO est un centre interuniversitaire de recherche, de liaison et de transfert, s'appuyant sur un réseau de plus de 200 chercheuses et chercheurs majoritairement issus d'universités québécoises. Il favorise la collaboration entre le monde académique, les organisations parapubliques, privées et les institutions gouvernementales. → CIRANO

À propos de l'année thématique l'Efficience au cœur du système de soins et de santé québécois

Plusieurs chercheurs et chercheuses CIRANO possèdent une expertise unique en lien avec les enjeux du système de santé qui seront abordés en 2024-2025. Certains œuvrent au sein de Chaires et Centres de recherche reconnus. Diverses activités seront organisées tout au long de l'année. Une série d'articles de la revue PERSPECTIVES du CIRANO paraîtront au cours de l'année pour mettre en valeur les rapports de projets qui s'inscriront dans l'un ou l'autre des quatre grands axes de recherche de l'année thématique. → En savoir plus

