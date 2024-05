TORONTO, le 14 mai 2024 /CNW/ - La diversité et l'inclusion sont depuis longtemps des éléments clés de la prospérité du Canada. Les Canadiens noirs par exemple ont contribué à faire du Canada le pays qu'il est aujourd'hui. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des organismes dirigés par des Noirs et au service des Noirs d'un bout à l'autre du pays afin d'éliminer les obstacles systémiques à l'inclusion sociale et économique qui persistent depuis longtemps.

Aujourd'hui, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, et la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, Marci Ien, ont félicité la Fondation pour les communautés noires à la suite de l'annonce des résultats de son premier appel de propositions dans le cadre du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs. Un total de 9,1 millions de dollars, dont 5,88 millions de dollars provenant du Fonds, permettra de financer 84 projets qui visent à lutter contre le racisme envers les Noirs et à améliorer la situation sociale et économique des communautés noires au Canada. Le financement de 23 autres projets est en cours de finalisation, ce qui pourrait porter le nombre total de projets financés à 107.

Le gouvernement du Canada a mis sur pied le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs afin de créer une source de financement durable pour les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés dirigés par des Noirs, axés sur les Noirs et au service des Noirs au Canada qui cherchent à donner aux communautés noires de tout le pays les moyens d'agir.

Cette initiative fait suite à l'engagement d'aider les communautés noires du pays à réaliser leur plein potentiel que le gouvernement du Canada a pris en reconnaissant la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, qui s'étend de 2015 à 2024. Le Canada a récemment annoncé une prolongation à l'échelle nationale, soit jusqu'en 2028, des efforts déployés par le gouvernement fédéral, au sein des cadres des Nations Unies, pour promouvoir l'équité et donner aux communautés noires les moyens de réussir. Depuis qu'il a reconnu la Décennie des Nations Unies en 2018, le gouvernement du Canada a affecté jusqu'à 860 millions de dollars à des initiatives axées sur les Noirs, qui visent notamment à favoriser la justice raciale, l'entrepreneuriat et la dignité économique. En avril, la ministre Khera a également appuyé la proposition de l'Instance permanente pour les personnes d'ascendance africaine en faveur du renouvellement de la Décennie internationale pour dix autres années.

Citations

« La diversité et l'inclusion rendent le Canada plus fort. L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur les investissements transformateurs que notre gouvernement a fait pour renforcer les communautés noires du Canada depuis la Décennie internationale des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine, que nous avons approuvés en 2018. Grâce au Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, nous avons créé une source de financement durable pour les organisations à but non lucratif dirigées par les Noirs, en veillant à ce qu'elles aient les moyens de s'attaquer à leurs propres priorités. Les bénéficiaires de ce premier appel à propositions contribueront à notre lutte contre le racisme antinoir et à l'amélioration des résultats sociaux et économiques des communautés noires à travers le pays. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera

« Nous savons que le racisme envers les Noirs et les inégalités systémiques ont des effets intergénérationnels sur les communautés noires dans tout le Canada. Grâce au Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, nous veillerons à ce que les organismes dirigés par les Noirs au Canada disposent des ressources nécessaires pour s'attaquer aux défis historiques et systémiques que rencontre la communauté. Cette initiative vise à donner aux communautés noires les moyens de façonner leur avenir et à les encourager à continuer d'apporter une contribution essentielle au Canada. »

­­- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

« Nous nous sommes engagés à donner aux communautés noires les ressources dont elles ont besoin pour lutter contre les inégalités historiques et persistantes, et ce programme est un outil essentiel pour donner suite à cet engagement. La Subvention pour accélérer les grandes idées est un exemple de collaboration communautaire et incarne le processus unique de subventionnement participatif de la Fondation pour les communautés noires, où les membres des communautés noires jouent le premier rôle dans la détermination des solutions et des projets visant à soutenir leurs communautés. »

- La coprésidente de la Fondation pour les communautés noires, Marlene Jennings

Faits en bref

En 2018, le Canada a officiellement reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, qui s'étend de 2015 à 2024. Le 7 février 2024, le premier ministre a annoncé que le gouvernement fédéral prolongerait jusqu'en 2028 les efforts qu'il réalise, en fonction des cadres de travail des Nations Unies, pour promouvoir l'égalité, donner des moyens d'agir aux Canadiens noirs et renforcer leur leadership dans le milieu communautaire et les milieux des affaires et de la justice sociale.

Lors de la troisième session de l'Instance permanente pour les personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, qui a eu lieu du 16 au 19 avril 2024 à Genève, en Suisse, les membres ont recommandé que les Nations Unies adoptent une deuxième Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, après la conclusion de la Décennie actuelle à la fin de l'année en cours. Le Canada a signalé son intention d'appuyer l'appel de l'Instance en faveur d'une deuxième Décennie.

troisième session de l'Instance permanente pour les personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, qui a eu lieu du 16 au 19 avril 2024 à Genève, en Suisse, les membres ont recommandé que les Nations Unies adoptent une deuxième Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, après la conclusion de la Décennie actuelle à la fin de l'année en cours. a signalé son intention d'appuyer l'appel de l'Instance en faveur d'une deuxième Décennie. En reconnaissance de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, le gouvernement du Canada a affecté, dans son budget de 2021, jusqu'à 200 millions de dollars à la création du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, afin de soutenir des organismes à but non lucratif et des organismes de bienfaisance enregistrés au Canada qui sont dirigés par des Noirs, axés sur les Noirs et au service des Noirs. La Fondation pour les communautés noires est chargée de gérer les actifs des fonds versés afin de créer une source de financement autonome à long terme pour les organismes des communautés noires.

La Fondation pour les communautés noires est un organisme national dirigé par des Noirs et au service des Noirs qui veille à ce que les communautés noires disposent des ressources et des infrastructures durables dont elles ont besoin pour avoir un impact significatif. En février 2023, elle a été choisie pour administrer le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs.

Chaque année de la prochaine décennie, la Fondation lancera un ou plusieurs appels de propositions pour inviter les organismes de bienfaisance dirigés par des Noirs, axés sur les Noirs et au service des Noirs à présenter une demande de financement.

L'initiative Appuyer les communautés noires du Canada a également été créée en reconnaissance de la Décennie. Depuis 2019, plus de 175 millions de dollars ont été consacrés à cette initiative qui vise à célébrer les dynamiques communautés noires au Canada, à échanger des connaissances au sujet de ces communautés et à renforcer leurs capacités. Plus récemment, dans son budget de 2023, le gouvernement du Canada a prolongé l'initiative d'une année en y affectant 25 millions de dollars supplémentaires pour 2024-2025, pour une affectation totale de 200 millions de dollars.

Le gouvernement du Canada continue de consulter les communautés noires et de nombreux organismes dirigés par des Noirs et intervenants du milieu pour intégrer leur rétroaction et leurs idées dans l'élaboration des politiques et des programmes.

Depuis 2019, le gouvernement du Canada a affecté près de 100 millions de dollars à la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, une première dans l'histoire du Canada.

Liens connexes

Reconnaissance de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine

Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs

Du soutien pour les Canadiens noirs aujourd'hui et demain

Fondation pour les communautés noires

Initiative Appuyer les communautés noires du Canada

Stratégie canadienne de lutte contre le racisme

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Alisson Lévesque, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]