QUÉBEC, le 5 juill. 2024 /CNW/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, le ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, ainsi que la directrice générale de la Sûreté du Québec (SQ), Mme Johanne Beausoleil, annoncent la conclusion d'une nouvelle entente de principe avec l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ), qui représente quelque 5 700 patrouilleurs, enquêteurs et autres fonctions policières de la SQ.

Cette entente, d'une durée de six (6) ans, est équilibrée et permettrait plus de souplesse ainsi que de flexibilité dans l'organisation des services au bénéfice de la population et du personnel. Plusieurs aspects, dont la prolongation de la durée du contrat de travail, ont permis de bonifier l'entente initiale.

Le gouvernement laissera le soin à l'APPQ de discuter des détails avec ses membres. Comme dans toute négociation, ils demeureront confidentiels jusqu'à ce que ceux-ci se soient prononcés sur l'entente.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Source : Claudia Loupret, Attachée de presse,Cabinet du ministre des Finances, Tél. : 418 670-6413, [email protected]; Informations : Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]