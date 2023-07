QUÉBEC, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, annonce la conclusion d'une entente de principe avec l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ), qui représente les quelques 5 700 patrouilleurs et enquêteurs de la Sûreté du Québec.

Les détails de cette entente d'une durée de cinq ans demeureront confidentiels jusqu'à ce que celle-ci soit entérinée par les membres.

Citations :

« L'entente conclue aujourd'hui reconnaît les spécificités des fonctions des patrouilleurs et enquêteurs de la Sûreté du Québec et vise à favoriser l'attraction et la rétention de ses membres. Elle démontre la volonté du gouvernement d'agir de façon responsable et collaborative dans le cadre des négociations actuelles. »

Eric Girard, ministre des Finances

« Je suis très heureux de la conclusion de cette entente de principe avec l'APPQ. La Sûreté du Québec est le service de police national qui permet à l'ensemble des Québécois de vivre avec un sentiment de sécurité très élevé partout sur notre territoire. Grâce à l'expertise et la vocation de ces hommes et ces femmes, la SQ est sans contredit un service de police qui apporte la fierté à ses membres ainsi qu'à tous les Québécois»

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique

« Je suis très heureuse de cette entente de principe qui témoigne de ma grande reconnaissance envers nos membres pour leur engagement et le professionnalisme dont ils font preuve au quotidien. De surcroît, des nouvelles dispositions au contrat de travail permettront une flexibilité accrue afin de maximiser la performance organisationnelle tout en réduisant le temps supplémentaire obligatoire. »

Johanne Beausoleil, directrice générale, Sûreté du Québec

Lien connexe :

www.tresor.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Renseignements: Source : Claudia Loupret, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Finances, Tél. : 418 670-6413, [email protected]; Informations : Anne-Hélène Couturier, Conseillère stratégique en affaires publiques et porte-parole, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]