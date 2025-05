OTTAWA, ON, le 27 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec Sa Majesté le roi Abdallah II ben Al‑Hussein de Jordanie.

Sa Majesté le roi Abdallah II a félicité le premier ministre Carney pour son élection. Le premier ministre Carney et Sa Majesté le roi Abdallah II ont souligné leurs préoccupations concernant le conflit à Gaza ainsi que la nécessité d'un cessez-le-feu.

Le premier ministre et le roi ont également convenu de resserrer les liens bilatéraux de commerce et d'investissement et de rester en contact étroit.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]