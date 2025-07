HUNTSVILLE, ON, le 22 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré les premiers ministres des provinces et des territoires à Huntsville, en Ontario.

Le premier ministre Carney a fait le point sur les négociations commerciales avec les États-Unis. Il a souligné que le gouvernement fédéral reste déterminé à obtenir la meilleure entente possible pour les Canadiens et les Canadiennes. Tous les premiers ministres sont unanimes sur ce point. De plus, le premier ministre Carney a souligné les récentes mesures fédérales qui visent à limiter et à réduire les importations d'acier au Canada, à protéger les travailleuses et travailleurs canadiens de l'acier, à catalyser la production nationale d'acier et à prioriser l'achat d'acier canadien dans les projets gouvernementaux.

Les premiers ministres ont discuté de leur travail en cours pour favoriser la mise en chantier de grands projets dans tout le pays, ce qui permettra de renforcer la résilience économique du Canada. À cette fin, le premier ministre a annoncé que le Bureau fédéral des grands projets et le Conseil consultatif autochtone allaient entreprendre leurs activités d'ici la fête du Travail et qu'ils serviront de point de contact pour les gouvernements, les promoteurs et les communautés qui souhaitent soumettre leurs propositions. Au cours des prochaines semaines, le premier ministre Carney continuera de rencontrer les principaux intervenants pour veiller à ce que les grands projets soient réalisés en partenariat avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, et s'assurera que tout est mis en œuvre afin de bâtir l'unité de l'économie canadienne.

Les premiers ministres ont également discuté de la situation actuelle des feux de forêt au Canada, et le premier ministre Carney a souligné que le gouvernement fédéral était prêt à mobiliser des ressources supplémentaires afin de protéger et de soutenir les Canadiens et Canadiennes.

