JOHANNESBURG, Afrique du Sud, le 23 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.

Les dirigeants ont discuté des prochaines étapes qui permettront d'aider l'Ukraine à instaurer une paix juste et durable. Ils ont salué les efforts continus déployés par le président Trump en vue d'un règlement négocié et exprimé leur soutien au processus en cours. Par ailleurs, ils ont fait valoir qu'il était nécessaire que l'Ukraine soit au centre de toute négociation.

Le premier ministre a réitéré la volonté du Canada de contribuer au succès des négociations de paix, en collaboration avec des partenaires clés. À cet égard, les deux dirigeants ont salué la tenue aujourd'hui à Genève de la réunion des conseillers à la sécurité nationale, ainsi que la prochaine réunion virtuelle de la Coalition des volontaires.

Le premier ministre et le président ont convenu de rester en contact étroit et régulier.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]