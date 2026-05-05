Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
05 mai, 2026, 19:14 ET
OTTAWA, ON, le 5 mai 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Région de la capitale nationale (Canada)
|
10 h 00
|
Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.
|
Édifice de l'Ouest
|
Colline du Parlement
|
Mirabel (Québec)
|
14 h 25
|
Le premier ministre participera à un événement pour annoncer un nouvel investissement dans l'industrie canadienne de l'aérospatiale.
|
Notes à l'intention des médias :
|
|
16 h 25
|
Le premier ministre visitera une entreprise de la région pour mettre en lumière les mesures de financement prises récemment afin de protéger nos travailleurs et nos industries.
|
Note à l'intention des médias :
|
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article