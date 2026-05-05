Le mercredi 6 mai 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

05 mai, 2026, 19:14 ET

OTTAWA, ON, le 5 mai 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


10 h 00           

Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement


Mirabel (Québec)


14 h 25           

Le premier ministre participera à un événement pour annoncer un nouvel investissement dans l'industrie canadienne de l'aérospatiale.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 13 h 45.

16 h 25           

Le premier ministre visitera une entreprise de la région pour mettre en lumière les mesures de financement prises récemment afin de protéger nos travailleurs et nos industries.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

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