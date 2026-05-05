Région de la capitale nationale (Canada)







10 h 00 Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.









Édifice de l'Ouest



Colline du Parlement







Mirabel (Québec)







14 h 25 Le premier ministre participera à un événement pour annoncer un nouvel investissement dans l'industrie canadienne de l'aérospatiale.









Notes à l'intention des médias :



Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 13 h 45.

16 h 25 Le premier ministre visitera une entreprise de la région pour mettre en lumière les mesures de financement prises récemment afin de protéger nos travailleurs et nos industries.









Note à l'intention des médias :