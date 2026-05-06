MIRABEL, QC, le 6 mai 2026 /CNW/ - Le monde évolue rapidement. En conséquence, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous bâtissons une économie plus forte au moyen d'un plan ambitieux visant à mobiliser au total 1 000 milliards de dollars en investissements au Canada au cours des cinq prochaines années. Au cours de la dernière année, nous avons signé 20 nouveaux partenariats économiques et de défense, obtenu près de 100 milliards de dollars d'engagements et diversifié les échanges commerciaux en Europe et dans l'Indo-Pacifique.

Dans cette même lancée, le premier ministre Mark Carney a salué aujourd'hui un accord entre Airbus et AirAsia concernant l'achat de 150 appareils Airbus A220-300, ce qui constitue la plus importante commande jamais passée pour un avion conçu et fabriqué au Canada. Comme tous les appareils seront assemblés dans les installations d'Airbus Canada à Mirabel, au Québec, cet accord permettra de renforcer le dynamique secteur de la fabrication aérospatial de la province, qui est déjà de calibre mondial, et de soutenir des milliers de carrières partout au Canada, allant des métiers spécialisés au génie.

L'usine d'assemblage d'Airbus à Mirabel est son plus vaste complexe d'assemblage d'avions commerciaux à l'extérieur de l'Europe. Elle emploie plus de 4 600 travailleurs et est le point de rencontre des compétences canadiennes de calibre mondial dans le secteur de l'aviation et des technologies aérospatiales. Ces installations mettent à contribution un leadership sur le plan administratif, l'excellence en génie, de la recherche de pointe et la production dans un seul cadre intégré reposant sur un large écosystème de petites entreprises, de soudeurs et de techniciens canadiens.

L'appareil A220-300, fruit d'une conception moderne entièrement nouvelle, a été développé et conçu de A à Z par des travailleurs canadiens. Il offre des avantages considérables sur le plan de la performance, notamment une consommation de carburant réduite, des émissions moindres et une faible empreinte sonore - des avantages rendus possibles grâce à des systèmes de propulsion de pointe, des matériaux légers et une conception aérodynamique l'avant-garde de la technologie.

Dans un monde qui évolue rapidement, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous bâtissons une économie plus forte, qui repose sur les bases solides d'une main-d'œuvre canadienne dynamique et d'industries canadiennes robustes.

Citations

« L'accord entre Airbus et AirAsia est la plus importante commande d'avions canadiens de l'histoire. Les 150 avions seront fabriqués par des travailleurs de chez nous, dans des usines de chez nous. Pour des milliers d'ingénieurs, d'électriciens, de soudeurs et de spécialistes des TI, cela se traduira par du travail passionnant et bien rémunéré. La construction de cet appareil exceptionnel permettra à des millions de personnes de partout dans le monde de profiter de plus de possibilités, de découvrir de nouvelles destinations ou encore de passer plus de temps avec leurs amis et leurs proches. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Le Canada est un chef de file mondial de l'aviation et des technologies aérospatiales. Cet accord entre Airbus et AirAsia renforcera encore davantage l'industrie aérospatiale du Québec et de partout au Canada et maintiendra des milliers d'emplois canadiens dans la fabrication aérospatiale pendant des années. C'est l'un des résultats du plan de notre gouvernement visant à bâtir une économie canadienne forte et résiliente. »

-- L'hon. Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Faits saillants

Présente au Canada depuis plus de 40 ans, Airbus est une entreprise de premier plan dans le paysage industriel du pays. Elle exploite 10 grands sites à travers le Canada, dont l'une de ses principales usines de fabrication à Mirabel, au Québec. Sur l'ensemble de ces sites et bureaux, Airbus et ses filiales emploient plus de 5 300 personnes, dont plus de 4 600 travaillent sur le site du programme A220 à Mirabel.

Le Canada est le seul pays non européen à accueillir un programme majeur d'Airbus : les avions monocouloirs de la famille Airbus A220.

L'entreprise Airbus génère plus de 27 000 emplois canadiens dans toute la chaîne d'approvisionnement aérospatiale, fait appel à plus de 850 fournisseurs canadiens et octroie des marchés de l'ordre de plus de 2 milliards de dollars à des entreprises canadiennes. Depuis 2016, ses effectifs ont plus que doublé, parallèlement à l'augmentation des commandes d'avions.

En octobre 2025, le premier ministre Carney a conclu une visite à Kuala Lumpur, en Malaisie, où il a participé au Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et rencontré des dirigeants mondiaux et des investisseurs, notamment les dirigeants d'AirAsia, afin de renforcer les échanges commerciaux, d'ouvrir de nouveaux marchés et de créer des possibilités pour les travailleurs et les entreprises canadiennes.

Les investissements directs étrangers au Canada ont atteint 96,8 milliards de dollars en 2025, leur plus haut niveau en deux décennies.

Les échanges commerciaux bilatéraux entre le Canada et la Malaisie ont augmenté de près de 20 % en 2025.

La région indo-pacifique est le deuxième partenaire commercial du Canada, les échanges commerciaux bilatéraux de marchandises s'élevant à plus de 260 milliards de dollars.

En 2024, l'industrie aérospatiale canadienne a contribué à hauteur de 34,2 milliards de dollars au PIB et a généré 225 000 emplois pour l'économie canadienne.

Liens connexes

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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