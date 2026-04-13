OTTAWA, ON, le 13 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre du Pakistan, Shehbaz Sharif.

Les dirigeants ont discuté de l'évolution de la situation au Moyen-Orient et ont insisté sur l'importance de la désescalade et d'un cessez-le-feu durable. Le premier ministre Carney a remercié le premier ministre Sharif pour le rôle stratégique que le Pakistan a occupé dans la tenue d'une première ronde de discussions entre les États-Unis et l'Iran. Il a également souligné que le cessez-le-feu doit inclure le Liban.

Les dirigeants ont discuté de l'importance d'assurer un accès libre et sécuritaire à travers le détroit d'Ormuz. Ils ont aussi insisté sur la protection des civils et des infrastructures civiles dans la région du Golfe et au-delà.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Sharif ont parlé de l'expansion des relations bilatérales grâce à une augmentation du commerce et de l'investissement. Ils ont dit attendre avec impatience la prochaine série de pourparlers au sujet d'un accord sur la protection des investissements étrangers, qui aura lieu en juin.

Les dirigeants ont convenu de rester en contact étroit à mesure que la situation évoluera au Moyen-Orient.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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