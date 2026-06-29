Le mardi 30 juin 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
29 juin, 2026, 17:59 ET
OTTAWA, ON, le 29 juin 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Kuujjuaq (Québec)
|
10 h 15
|
Le premier ministre tiendra un court point de presse.
|
Notes à l'intention des médias :
|
10 h 55
|
Le premier ministre prononcera l'allocution d'ouverture de la réunion du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne avec le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed.
|
Notes à l'intention des médias :
|
11 h 05
|
Le premier ministre coprésidera la réunion du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne avec le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed.
|
Fermé aux médias
|
15 h 05
|
Le premier ministre participera à une photo de famille avec les dirigeants du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne.
|
Note à l'intention des médias :
|
15 h 10
|
Le premier ministre participera à un événement communautaire.
|
Note à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article