Le mardi 30 juin 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

29 juin, 2026, 17:59 ET

OTTAWA, ON, le 29 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Kuujjuaq (Québec)


10 h 15

Le premier ministre tiendra un court point de presse.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 30.

10 h 55

Le premier ministre prononcera l'allocution d'ouverture de la réunion du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne avec le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 10.

11 h 05

Le premier ministre coprésidera la réunion du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne avec le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed.



Fermé aux médias


15 h 05

Le premier ministre participera à une photo de famille avec les dirigeants du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

15 h 10

Le premier ministre participera à un événement communautaire.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca 

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

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