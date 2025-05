OTTAWA, ON , le 22 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre de la Pologne, Donald Tusk.

Le premier ministre Tusk a félicité le premier ministre Carney pour son élection. Les premiers ministres ont discuté de leurs priorités communes, dont la sécurité euro-atlantique, la coopération au sein de l'OTAN et le soutien à une paix juste et durable en Ukraine.

Les dirigeants ont souligné l'importance du resserrement des liens bilatéraux et commerciaux entre le Canada et la Pologne et ont convenu de rester en contact étroit.

