OTTAWA, ON, le 5 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre de la Chine, Li Qiang.

Les dirigeants ont discuté des relations bilatérales, notamment de l'importance du dialogue, et ont convenu de régulariser les voies de communication entre le Canada et la Chine.

Les dirigeants ont également discuté du commerce entre les deux pays. Ils ont accueilli favorablement la rencontre tenue cette semaine par leurs ministres du commerce, au cours de laquelle le Canada et la Chine ont convenu de convoquer prochainement le Comité mixte sur l'économie et le commerce afin d'aborder les questions commerciales en suspens. Le premier ministre Carney a profité de l'occasion pour soulever différents dossiers auprès du premier ministre Li, dont celui des irritants commerciaux visant les produits agricoles et agroalimentaires, notamment le canola et les fruits de mer.

Les dirigeants ont pris note des discussions bilatérales tenues récemment sur le fentanyl et d'autres opioïdes, et se sont engagés à ce que leurs gouvernements collaborent pour lutter contre la crise du fentanyl.

