Compte rendu - Le premier ministre Carney s'entretient avec l'émir du Qatar, Son Altesse le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani

OTTAWA, ON, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec l'émir du Qatar, Son Altesse le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani.

Le premier ministre Carney a présenté ses condoléances à Son Altesse, à la famille Al Thani et à la population du Qatar à la suite du décès de l'émir père, Son Altesse le cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani. Les dirigeants ont réfléchi à l'impact profond de sa vie publique et aux contributions qu'il a apportées en vue de faire du Qatar un chef de file influent dans le monde. Le premier ministre a exprimé la sympathie du Canada en cette période difficile.

Le premier ministre et l'émir ont réaffirmé le partenariat solide entre le Canada et le Qatar, marqué par des liens de plus en plus étroits dans les domaines de l'économie, de la défense et de la sécurité, ainsi que de la culture. Ils ont également discuté de la situation en matière de sécurité régionale et de coopération dans le cadre de priorités communes.

Le premier ministre Carney et Son Altesse ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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