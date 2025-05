ROME, le 18 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le vice-président des États-Unis, JD Vance.

S'appuyant sur la rencontre que les deux dirigeants ont eue au début du mois à la Maison-Blanche, le premier ministre a fait valoir au vice-président que le Canada et les États-Unis sont plus forts lorsqu'ils travaillent ensemble.

À cet égard, le premier ministre et le vice-président ont discuté des efforts en cours pour assurer la sécurité à la frontière, lutter contre le fentanyl, augmenter les investissements dans la défense et la sécurité et trouver d'autres domaines de coopération.

Les dirigeants ont évoqué les pressions commerciales auxquelles leurs pays sont confrontés à l'heure actuelle ainsi que la nécessité de bâtir de nouvelles relations économiques et de sécurité.

Ils ont convenu de rester en contact.

