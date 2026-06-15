Compte rendu - Le premier ministre Carney rencontre le président du Conseil européen, António Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen

ÉVIAN, France, le 15 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président du Conseil européen, António Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en marge du Sommet des dirigeants du G7 de 2026 à Évian, en France.

Les dirigeants ont discuté du travail réalisé pour élargir le partenariat entre le Canada et l'Union européenne (UE). En un an, le Canada et l'UE ont forgé un nouveau partenariat stratégique dans les secteurs du commerce, de l'énergie, du climat et de la technologie; nous avons conclu des accords sans précédent sur les minéraux critiques avec plusieurs États membres; et le Canada a adhéré à l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (instrument SAFE) de l'UE, devenant ainsi le premier pays non européen à se joindre à cette initiative. Aujourd'hui, les dirigeants ont surtout discuté des prochaines étapes de cette mission et ont annoncé deux nouveaux accords axés sur la collaboration en matière de sécurité et de conservation.

D'abord, le premier ministre a annoncé que Marconi Technologies, une entreprise de technologies de défense établie à Montréal, a obtenu un marché de plus de 10 millions de dollars pour fournir des radios tactiques ORION fabriquées au Canada au commandement des forces de défense du cyberespace de l'armée de la Pologne. En partenariat avec l'entreprise polonaise Enamor International, des travailleurs canadiens contribueront à la fabrication de matériel de pointe permettant de protéger nos alliés. Les livraisons devraient commencer plus tard cette année et se poursuivre jusqu'en 2030. Marconi mettra à contribution une centaine d'entreprises canadiennes - des métiers spécialisés au génie avancé - dans la fabrication de ce produit à la fine pointe de la technologie.

Il s'agit là du premier marché accordé à une entreprise canadienne dans le cadre de l'instrument SAFE, et bien d'autres suivront. Grâce à l'adhésion du Canada à l'instrument SAFE, nos entreprises du secteur de la défense comme Marconi peuvent présenter des soumissions pour obtenir des marchés en Europe, ce qui crée de bonnes possibilités d'emploi dans notre pays.

Ensuite, les dirigeants se sont concentrés sur les efforts réalisés par le Canada et l'UE pour protéger la biodiversité et la nature. Pour accélérer ces efforts, le premier ministre Carney a accepté avec plaisir l'invitation de la présidente von der Leyen pour que le Canada copréside l'Alliance internationale OceanEye, l'initiative de l'UE en matière d'observation des océans. Cette nouvelle initiative renforcera les capacités d'observation des océans dans le but d'améliorer les prévisions climatiques et la sécurité maritime, pour ainsi alimenter la croissance. Par ailleurs, le Canada accueillera la 12e conférence Notre océan au printemps 2027, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Cette conférence attirera des partenaires dans l'objectif de cerner les lacunes en matière de conservation des océans et de trouver des solutions.

Le premier ministre Carney, le président Costa et la présidente von der Leyen se sont réjouis à l'idée de se rencontrer à nouveau, notamment lors du prochain Sommet Canada-UE, qui se tiendra au Canada cet automne, du 29 au 30 octobre. Ils resteront en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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