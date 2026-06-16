Compte rendu - Le premier ministre Carney rencontre le président des Émirats arabes unis, Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan

ÉVIAN, France, le 16 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président des Émirats arabes unis, Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en marge du Sommet des dirigeants du G7 de 2026 à Évian, en France.

Le premier ministre a salué l'accord récemment conclu entre les États-Unis et l'Iran, soulignant la nécessité absolue de parvenir à un règlement durable des hostilités au Moyen-Orient, y compris au Liban. Il a réaffirmé que le Canada était prêt à soutenir les efforts visant à instaurer la stabilité et une paix durable dans la région.

Le premier ministre a exprimé sa reconnaissance à Son Altesse pour la protection accordée aux milliers de Canadiennes et de Canadiens qui vivent aux Émirats arabes unis et a réaffirmé la solidarité du Canada avec le peuple émirien.

S'appuyant sur la visite du premier ministre Carney à Abou Dhabi en novembre, qui était la première rencontre bilatérale en personne entre les dirigeants du Canada et des Émirats arabes unis depuis 1983, le premier ministre et Son Altesse ont discuté du resserrement de la collaboration dans les domaines du commerce et de l'investissement.

Les dirigeants ont mentionné que des progrès avaient été réalisés dans les négociations entourant un nouvel accord de partenariat économique global (APEG) entre le Canada et les Émirats arabes unis. Ils ont indiqué que ces progrès permettraient de réduire les droits de douane, d'éliminer des formalités administratives et d'élargir l'accès aux entreprises canadiennes. Surtout, l'APEG aidera les entreprises canadiennes à se développer rapidement aux Émirats arabes unis dans divers secteurs, notamment l'ingénierie, la construction, l'aérospatiale, l'agroalimentaire et les fruits de mer. Par ailleurs, il facilitera des investissements de plusieurs milliards de dollars des Émirats arabes unis dans de grands projets tels que des ports, des mines, des installations de GNL, des centres de données et des minéraux critiques au Canada.

Le premier ministre et Son Altesse ont mis l'accent sur l'Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers (APIE) entre le Canada et les Émirats arabes unis, qui favorise la mise en place de partenariats à long terme entre les industries du Canada et des Émirats arabes unis, attire des capitaux destinés à des projets d'intérêt national au Canada et contribue à la création d'emplois bien rémunérés pour les travailleurs des deux pays.

Le premier ministre et Son Altesse ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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