BEIJING, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, dans le cadre de sa première visite officielle en Chine.

Les dirigeants ont mis l'accent sur le renouvellement des relations entre le Canada et la Chine face à une économie mondiale en transformation et à des défis liés à la sécurité internationale.

Le premier ministre Carney et le président Xi ont annoncé conjointement un nouveau partenariat stratégique entre le Canada et la Chine, qui repose sur cinq piliers : l'énergie, la coopération économique et commerciale, la sécurité publique, le multilatéralisme, ainsi que la culture et les liens entre les peuples. Les dirigeants ont convenu que ce sont là des domaines dans lesquels le Canada et la Chine peuvent collaborer de façon constructive afin d'accroître la stabilité, la sécurité et la prospérité de leurs populations. Ils ont notamment reconnu les occasions stratégiques offertes par l'énergie, conventionnelle et propre, pour stimuler l'économie à faibles émissions de carbone, accroître la sécurité énergétique et créer des emplois bien rémunérés.

À cette fin, les dirigeants ont salué la conclusion d'une série de protocoles d'entente dans les domaines de l'énergie, de la lutte contre la criminalité, de la construction moderne en bois, de la culture, de la salubrité des aliments et de la santé végétale et animale, qui constituent le fondement du nouveau partenariat stratégique.

Le premier ministre Carney a insisté sur l'importance de renforcer la résilience économique entre les deux pays, notamment au moyen de mécanismes bilatéraux revitalisés comme le dialogue stratégique économique et financier et le dialogue ministériel sur l'énergie, qui renforceront les relations commerciales et économiques. Les dirigeants se sont aussi félicités des progrès importants réalisés pour résoudre les irritants commerciaux et les défis en matière d'accès aux marchés, notamment pour les produits agricoles et agroalimentaires canadiens comme le canola et les fruits de mer, et aux véhicules électriques chinois.

Le premier ministre et le président ont affirmé leur engagement en faveur du multilatéralisme et de la résolution de problèmes mondiaux urgents, comme la protection de l'environnement et les changements climatiques, ainsi que le système monétaire et financier international.

Les deux dirigeants ont reconnu que les liens de longue date entre les peuples ont été essentiels à la profondeur et à l'étendue des relations entre le Canada et la Chine. Le premier ministre Carney a souligné à quel point ces liens profonds ont contribué au multiculturalisme du Canada et s'est réjoui du renforcement de la coopération dans les domaines de la culture, du tourisme et de l'éducation.

Le premier ministre Carney a salué les projets visant à renforcer la coopération sur les questions de sécurité nationale aux échelons supérieurs et souligné les possibilités de collaborer sur des questions de sécurité d'intérêt commun, notamment le trafic de stupéfiants et la cybercriminalité.

Le premier ministre Carney attend avec impatience son retour en Chine en novembre pour le Sommet des dirigeants de l'APEC à Shenzhen.

Les dirigeants ont convenu de rester en contact étroit.

