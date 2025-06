KANANASKIS, AB, le 17 juin 2025 /CNW/ - Les dirigeants du Groupe des sept (G7) se sont réunis à Kananaskis, en Alberta, du 15 au 17 juin 2025, dans le but de renforcer les économies et de rendre les communautés plus sécuritaires et le monde plus sûr, et ce, en favorisant la sécurité énergétique et en accélérant la transition numérique, de même que les partenariats d'avenir.

Cinq décennies après sa création en 1975, le G7 continue de démontrer sa valeur en tant que tribune permettant aux pays avancés de coordonner leurs politiques financières et économiques, d'aborder les questions de paix et de sécurité et de coopérer avec leurs partenaires internationaux pour relever les défis à l'échelle mondiale.

Les dirigeants du G7 se sont concentrés sur les développements économiques. Dans un contexte marqué par la volatilité croissante des marchés et des bouleversements affectant le commerce international, ainsi que par des tendances à long terme vers la fragmentation et des déséquilibres mondiaux, les dirigeants ont discuté de la nécessité d'une stabilité économique et financière accrue, de l'innovation technologique ainsi que d'un régime commercial ouvert et prévisible pour stimuler l'investissement et la croissance. À cet égard, ils ont examiné des moyens de collaborer afin de promouvoir le commerce mondial et de stimuler la productivité de même que la croissance de leurs économies, en mettant l'accent sur la sécurité énergétique et la transition numérique. Ils ont reconnu que ces deux derniers aspects reposaient sur des chaînes d'approvisionnement sûres et responsables en minéraux critiques et qu'une collaboration accrue est nécessaire, tant au sein du G7 qu'au-delà de ce dernier. Les dirigeants se sont engagés à œuvrer ensemble pour protéger leurs économies contre les politiques et les pratiques déloyales et contraires au marché qui faussent les marchés et entraînent une surcapacité qui nuit aux travailleurs et aux entreprises. Cela comprend la réduction des risques grâce à la diversification et à la réduction des dépendances critiques. Les dirigeants ont accueilli favorablement la nouvelle initiative du G7 menée par le Canada - l'Alliance sur la production de minéraux critiques - en collaboration avec des partenaires internationaux de confiance, visant à garantir l'approvisionnement à l'industrie manufacturière de pointe et à la défense.

Les dirigeants du G7 ont exprimé leur soutien aux efforts du président Trump en faveur d'une paix juste et durable en Ukraine. Ils ont reconnu que l'Ukraine s'était engagée à un cessez-le-feu inconditionnel et ont convenu que la Russie devait faire de même. Les dirigeants du G7 sont résolus à envisager toutes les options possibles pour exercer une pression maximale sur la Russie, y compris des sanctions financières. Les dirigeants ont rencontré le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, et le secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, Mark Rutte, pour discuter de leur soutien à une Ukraine forte et souveraine, notamment d'un soutien financier destiné à la défense, au rétablissement et à la reconstruction.

Les dirigeants du G7 ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer en faveur de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient. Ils ont discuté de l'évolution de la situation, dans la foulée des attentats terroristes perpétrés par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, et du conflit en cours entre Israël et l'Iran. Les dirigeants ont parlé de l'importance de l'accès sans entrave de l'aide humanitaire à Gaza, de la libération de tous les otages et d'un cessez-le-feu immédiat et permanent. Les dirigeants ont également discuté du fait qu'il est nécessaire de trouver une solution politique négociée au conflit israélo-palestinien qui aboutisse à l'instauration d'une paix durable. Les dirigeants ont réaffirmé le droit d'Israël de se défendre et indiqué clairement que l'Iran ne pourra jamais disposer d'une arme nucléaire. Ils ont souligné l'importance de protéger les civils. Ils se sont déclarés prêts à mener des efforts concertés afin de préserver la stabilité des marchés internationaux de l'énergie. Ils ont appelé à ce que la résolution de la crise aboutisse à une désescalade plus vaste des hostilités au Moyen-Orient, y compris à un cessez-le-feu à Gaza. Les dirigeants du G7 ont fait une déclaration sur les développements récents entre Israël et l'Iran.

Les dirigeants ont souligné l'importance d'une région indo-pacifique libre, ouverte, prospère et sûre, fondée sur la primauté du droit, et ont discuté de la coopération économique grandissante avec la région. Ils ont insisté sur l'importance de relations constructives et stables avec la Chine, tout en appelant cette dernière à s'abstenir de provoquer des distorsions sur les marchés et de créer des capacités excédentaires préjudiciables, à relever les défis mondiaux et à promouvoir la paix et la sécurité internationales. Les dirigeants ont discuté de leur vive préoccupation quant aux activités déstabilisatrices de la Chine dans les mers de Chine orientale et méridionale, et de l'importance de maintenir la paix et la stabilité dans le détroit deTaïwan. Ils ont exprimé leur inquiétude concernant les programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques de la Corée du Nord et indiqué qu'il était nécessaire de lutter conjointement contre les vols de cryptomonnaies par celle-ci, qui alimentent ces programmes. La nécessité de résoudre la question des enlèvements a également été soulevée. Les dirigeants ont reconnu les liens entre les zones de crise en Ukraine, au Moyen-Orient et dans la région indo-pacifique. Les dirigeants ont discuté d'autres situations de crise et de conflit, notamment en Afrique et en Haïti.

Les dirigeants du G7 ont réaffirmé leur détermination à garantir la sécurité et la sûreté des communautés. Ils ont condamné toute ingérence étrangère, et ont insisté sur la menace inacceptable que représente la répression transnationale pour les droits et les libertés, la sécurité nationale et la souveraineté des États. Les dirigeants ont souligné l'importance de la collaboration continue afin de promouvoir la sécurité aux frontières et de lutter contre le passage de clandestins et le trafic de drogues synthétiques illégales, et mentionné les récents succès à ces égards. Ils ont insisté sur le fait qu'il faut travailler avec les pays d'origine et de transit. Les dirigeants ont discuté des effets des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents partout dans le monde. Ils ont souligné la nécessité d'une collaboration internationale accrue pour prévenir et combattre les feux de forêt et s'y préparer, car ces derniers détruisent les habitations et les écosystèmes, et exacerbent la pollution et les émissions.

Le G7 a salué la participation au Sommet du président de l'Afrique du Sud, Matamela Cyril Ramaphosa, du président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, de la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, du président de la République de Corée, Lee Jae-myung, du premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, et du premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese, ainsi que du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et du président de la Banque mondiale, Ajaypal Singh Banga. Ensemble, ils ont défini des moyens de collaborer à l'égard de la sécurité énergétique dans un monde en changement, en mettant l'accent sur l'avancement des technologies et de l'innovation, la diversification et le renforcement des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, la construction d'infrastructures et la mobilisation des investissements. Ils ont discuté de transitions énergétiques équitables ainsi que de solutions durables et novatrices afin d'améliorer l'accès à l'énergie et de la rendre plus abordable, tout en atténuant les effets sur le climat et l'environnement. Ils ont évoqué les conséquences de la multiplication des conflits sur la prospérité commune, y compris la sécurité énergétique, et la nécessité d'œuvrer à l'instauration d'une paix partagée.

Les dirigeants et leurs invités ont eu des discussions fructueuses sur l'importance d'établir des coalitions avec des partenaires fiables, nouveaux ou existants, notamment le secteur privé, les institutions financières de développement et les banques multilatérales de développement, afin de stimuler la croissance économique inclusive et de promouvoir le développement durable. La quatrième Conférence internationale sur le financement du développement organisée par les Nations Unies, qui se tiendra prochainement, a été désignée comme une occasion de poursuivre ces discussions, entre autres sur la mobilisation des capitaux privés.

Les dirigeants du G7 ont convenu de collaborer avec leurs partenaires afin d'obtenir des résultats concrets qui profitent à tous. À cette fin, ils ont convenu de six déclarations communes. Leurs engagements comprennent ce qui suit :

Garantir des chaînes d'approvisionnement hautement fiables en minéraux critiques qui sont le moteur des économies de demain.

Promouvoir le recours à une IA sûre, responsable et fiable dans les secteurs public et privé, afin de favoriser le développement actuel et futur de l'IA et de combler les fossés numériques.

Accroître la coopération en vue de libérer tout le potentiel de la technologie quantique au service de la croissance économique, de la recherche de solutions aux grands enjeux mondiaux et de la sécurité des communautés.

Intensifier les efforts multilatéraux afin de mieux prévenir et combattre les feux de forêt qui se multiplient partout dans le monde, et de s'en remettre plus rapidement.

Protéger les droits de tous les membres de la société et le principe fondamental de la souveraineté des États en poursuivant la lutte contre l'ingérence étrangère, tout particulièrement la répression transnationale.

Lutter contre le passage de clandestins par le démantèlement des groupes criminels organisés transnationaux.

Les dirigeants du G7 ont salué l'adhésion d'un bon nombre de partenaires au Plan d'action sur les minéraux critiques et à la Charte de Kananaskis sur les feux de forêt.

Les discussions menées lors du Sommet de Kananaskis se sont inspirées des recommandations formulées par le Conseil consultatif du G7 sur l'égalité des genres, qui a souligné les avantages sociaux et économiques découlant de l'égalité des genres, ainsi que de celles présentées par tous les groupes de mobilisation du G7.

Le G7 demeure déterminé à collaborer avec les parties prenantes et ses partenaires nationaux et internationaux, dont les administrations locales, les peuples autochtones, la société civile, l'industrie et les organisations internationales, afin de faire progresser les priorités communes.

Le G7 poursuivra ses travaux sous la présidence du Canada pendant toute l'année 2025, et attend avec intérêt celle que la France assurera en 2026.

