Compte rendu - Le premier ministre Carney rencontre le président de la République de Corée, Lee Jae Myung

ÉVIAN, France, le 16 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président de la République de Corée, Lee Jae Myung, en marge du Sommet des dirigeants du G7 de 2026 à Évian, en France.

Le premier ministre Carney et le président Lee ont discuté de la collaboration grandissante entre le Canada et la Corée, en particulier au chapitre du commerce et de l'investissement. Ils ont souligné la réussite de la mission commerciale d'Équipe Canada en Corée plus tôt cette année, une mission qui a débloqué de nouveaux débouchés commerciaux pour des entreprises canadiennes et permis de créer neuf nouveaux partenariats dans les domaines des technologies propres, de la fabrication de pointe, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

Le premier ministre Carney et le président Lee ont lancé les négociations entourant la conclusion d'un nouvel accord entre le Canada et la Corée sur la coopération en matière de défense afin de resserrer le partenariat à l'égard des sciences, des technologies et du matériel liés à la défense. Cet accord permettra de renforcer l'entrée en vigueur récente de l'Accord sur la sécurité générale de l'information, qui ouvrira de nouvelles perspectives en matière d'approvisionnement dans le secteur de la défense pour les entreprises canadiennes dans les secteurs de la défense et de la sécurité. Le premier ministre Carney a souligné les efforts réalisés par le Canada pour établir la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience, qui offrira du financement pluriannuel et à faible coût pour des initiatives liées à la défense, à la sécurité et à la résilience.

Les dirigeants ont mis en évidence la cybersécurité en tant que secteur prioritaire clé. Par suite de la tenue en début d'année de la première série de consultations entre le Canada et la Corée sur les politiques régissant le cyberespace, les dirigeants ont relevé des occasions de renforcer la cyberrésilience commune et d'assurer la protection des infrastructures essentielles.

Les dirigeants se sont dits en faveur de l'amélioration de la coopération à l'égard des minéraux critiques, et le Canada et la Corée s'affairent maintenant à mettre au point un plan commun pour la constitution de stocks de minéraux critiques d'ici la fin de 2026. Ce plan permettra de protéger l'accès aux matériaux qui sont essentiels aux nouvelles technologies et aux industries cruciales dans les deux pays.

Ce partenariat repose sur le Plan d'action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global entre le Canada et la République de Corée, qui met l'accent sur le renforcement des liens bilatéraux dans les domaines de l'énergie, des minéraux critiques, du commerce et de l'investissement, des sciences et technologies, ainsi que de la culture.

Le premier ministre Carney et le président Lee ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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