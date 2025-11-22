JOHANNESBURG, Afrique du Sud, le 22 nov. 2025 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président de la France, Emmanuel Macron, en marge du Sommet des dirigeants du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Le premier ministre Carney et le président Macron ont discuté du G7 alors que la présidence canadienne tire à sa fin et que la France s'apprête à assumer ce rôle. Les dirigeants continuent de se concentrer sur de grandes priorités mondiales, notamment les minéraux critiques, l'énergie propre et l'IA.

Les dirigeants ont également discuté des relations bilatérales croissantes entre le Canada et la France. À mesure que le Canada diversifie ses échanges commerciaux, nous renforçons notre relation grâce à une coopération accrue et à de nouveaux partenariats dans les domaines de l'énergie, de la défense, de l'aérospatiale, de la technologie et des minéraux critiques.

Le premier ministre et le président ont réitéré leur soutien indéfectible à l'Ukraine et ont souligné que tout règlement doit inclure la participation de l'Ukraine, respecter ses intérêts fondamentaux et fournir des garanties de sécurité. Le premier ministre Carney s'est engagé à collaborer avec les Alliés afin de parvenir à une paix juste et durable en Ukraine. En ce qui concerne Gaza, les dirigeants ont souligné qu'il était urgent de rétablir la stabilité à Gaza et qu'il fallait accélérer les efforts de reconstruction pour faire face à la crise humanitaire en cours.

Le premier ministre Carney et le président Macron ont convenu de rester en contact étroit et ont demandé à leurs représentants d'accélérer les progrès dans les dossiers prioritaires abordés aujourd'hui.

