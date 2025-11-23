JOHANNESBURG, Afrique du Sud, le 23 nov. 2025 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Hier, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, en marge du Sommet des dirigeants du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Le premier ministre a félicité le président pour l'organisation réussie du Sommet des dirigeants du G20 par l'Afrique du Sud, le premier tenu sur le continent africain. Il a également réitéré le soutien ferme du Canada à la présidence sud-africaine du G20. Les dirigeants ont souligné que les priorités du Canada pour le G7 étaient alignées sur celles de l'Afrique du Sud pour le G20 cette année, notamment en ce qui concerne la croissance et la stabilité économiques, la sécurité énergétique, l'IA et les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques.

Dans le cadre de leur rencontre, le premier ministre Carney et le président Ramaphosa se sont concentrés sur les moyens de renforcer le partenariat économique entre leurs pays. Premièrement, les dirigeants ont annoncé le lancement de pourparlers en vue de conclure un Accord de promotion et de protection des investissements étrangers (APIE) entre le Canada et l'Afrique du Sud, afin de créer un environnement plus prévisible pour les investissements bilatéraux. Un APIE permettra aux entreprises canadiennes d'accéder au marché de l'Afrique du Sud et d'attirer de nouveaux capitaux au Canada provenant d'investisseurs sud-africains. Deuxièmement, les dirigeants ont salué l'ouverture du nouveau bureau de FinDev Canada au Cap en 2026, lequel permettra d'accroître le financement canadien en Afrique du Sud et de soutenir les entreprises en forte croissance à l'échelle du continent. Troisièmement, ils ont salué la conclusion des négociations sur l'Accord de coopération nucléaire entre le Canada et l'Afrique du Sud, lequel permettra d'approfondir la collaboration bilatérale en matière de sécurité énergétique. Enfin, les dirigeants ont annoncé que le Canada accueillera l'an prochain une mission commerciale sud-africaine. Cette dernière participera au salon Ag in Motion en Saskatchewan, qui réunira des chefs de file internationaux et canadiens dans le domaine de l'innovation agricole.

Le premier ministre Carney a mis en lumière les atouts du Canada dans les domaines de l'énergie propre, de l'énergie conventionnelle et des technologies émergentes, et a souligné les possibilités qui s'offrent aux entreprises canadiennes de contribuer aux objectifs de l'Afrique du Sud en matière de développement économique. Le président Ramaphosa a confirmé publiquement l'adhésion de l'Afrique du Sud au Plan d'action du G7 sur les minéraux critiques et à la feuille de route connexe, ce qui favorisera une collaboration plus étroite dans la mise en place de chaînes d'approvisionnement communes.

Le premier ministre et le président ont discuté de défis mondiaux et régionaux, notamment la coopération en cours en ce qui a trait à la gestion des feux de forêt.

Le premier ministre Carney et le président Ramaphosa ont convenu de rester en contact étroit et d'accélérer la création de possibilités dans le cadre du partenariat entre le Canada et l'Afrique du Sud.

