Compte rendu - Le premier ministre Carney rencontre le premier ministre Modi

ÉVIAN, France, le 16 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de l'Inde, Shri Narendra Modi, en marge du Sommet des dirigeants du G7, à Évian, en France

Les deux premiers ministres ont salué la dynamique positive caractérisant les relations entre l'Inde et le Canada et souligné leur satisfaction quant aux progrès accomplis depuis la visite fructueuse du premier ministre Carney en Inde en mars 2026.

En plus de réaffirmer leur engagement à établir un partenariat stratégique axé sur l'avenir, les dirigeants ont souligné les complémentarités entre les économies indienne et canadienne et mis en lumière l'importante de chaînes d'approvisionnement résilientes et fiables dans le renforcement de la sécurité énergétique et alimentaire à l'échelle mondiale.

Les dirigeants ont examiné les progrès réalisés en matière de coopération économique bilatérale, notamment les développements dans les accords commerciaux sur le GNL, le GPL et le charbon métallurgique.

Les premiers ministres ont salué les progrès constants réalisés dans le cadre des échanges de visites de haut niveau entre les deux pays. Ils ont souligné la récente visite au Canada du ministre indien du Commerce et de l'Industrie, Shri Piyush Goyal, et se sont dit enthousiastes à l'idée de la mission commerciale canadienne à venir en Inde, qui sera dirigée par le ministre du Commerce international, Maninder Sidhu, plus tard en 2026.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès réalisés dans les négociations en vue d'un accord de partenariat économique global (APEG) et ont réaffirmé leur volonté commune de conclure ces négociations en 2026.

Les premiers ministres ont salué le renforcement de l'engagement institutionnel entre les deux gouvernements, notamment les récentes réunions du Comité mixte de coopération scientifique et technologique et du dialogue consulaire. Ils se sont également réjouis à l'idée des prochains échanges dans les domaines de la défense, des finances et de la migration.

Afin d'approfondir davantage la coopération en matière de défense et de sécurité, les premiers ministres ont convenu d'entamer des négociations pour conclure un accord général sur la sécurité de l'information. Ils ont également salué les récents échanges entre les institutions de défense, notamment la visite du National Defence College de l'Inde au Canada.

Les dirigeants ont souligné la collaboration en cours dans le cadre de la Stratégie Canada-Inde sur les talents et l'innovation, y compris les initiatives visant à renforcer le développement de compétences, les partenariats en matière d'innovation et la coopération entre les établissements du domaine de l'éducation des deux pays.

Le premier ministre Modi s'est exprimé en faveur de l'adhésion du Canada à l'Association des pays côtiers de l'océan Indien à titre de partenaire de dialogue.

Les dirigeants ont annoncé l'établissement de la plateforme Raisina Americas, qui permettra de renforcer le dialogue, les échanges et la coopération.

Le premier ministre Modi a remercié le premier ministre Carney de l'avoir invité à effectuer une visite au Canada en 2026. Les deux parties ont convenu de poursuivre leurs échanges par la voie diplomatique afin de trouver une date qui convienne aux deux parties pour cette visite.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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