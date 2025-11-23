JOHANNESBURG, Afrique du Sud, le 23 nov. 2025 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Hier, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer, en marge du Sommet des dirigeants du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Starmer ont réitéré leur volonté de continuer à approfondir les relations entre le Canada et le Royaume-Uni, notamment en ce qui concerne les échanges commerciaux, l'IA, l'énergie propre et les minéraux critiques. Ils ont fait le point sur les progrès réalisés et se sont dits impatients de renforcer encore davantage les partenariats.

Les dirigeants ont discuté de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et réitéré leur soutien indéfectible à l'Ukraine dans sa quête d'une paix durable, au terme d'une réunion avec d'autres dirigeants tenue plus tôt dans la journée.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Starmer ont convenu de rester en contact étroit.

