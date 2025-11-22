JOHANNESBURG, Afrique du Sud, le 22 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre, en marge du Sommet des dirigeants du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Le premier ministre Carney a félicité le premier ministre Støre pour sa réélection en septembre. En tant qu'Alliés de l'OTAN, partenaires nordiques et membres du Conseil de l'Arctique, le premier ministre Carney a souligné les relations étroites et croissantes entre le Canada et la Norvège.

Les dirigeants ont discuté des possibilités de resserrer la collaboration et d'établir de nouveaux partenariats entre le Canada et la Norvège dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'énergie propre, des minéraux critiques, des technologies, de l'aérospatiale et de la chaîne d'approvisionnement de la défense. Dans un contexte où le Canada diversifie ses échanges commerciaux, lance des projets majeurs d'intérêt national, accroît ses dépenses en matière de défense et attire davantage d'investissements dans son économie, le premier ministre Carney a mis l'accent sur les possibilités de renforcer les liens commerciaux entre les deux pays.

Les premiers ministres ont discuté des défis mondiaux urgents, notamment de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Støre ont convenu de rester en contact étroit.

