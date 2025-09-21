NEW YORK, le 21 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré la présidente de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Les dirigeants ont discuté du renforcement des liens entre le Canada et la Namibie et de la création de nouvelles possibilités commerciales afin d'attirer des investissements dans les deux pays. Le premier ministre a souligné le potentiel d'intensification des partenariats dans les domaines de l'exploitation des ressources naturelles et des technologies propres, affirmant que le partage de l'expertise dans ces secteurs peut soutenir les travailleurs et renforcer la croissance économique dans les deux pays.

Le premier ministre et la présidente ont également discuté de leur engagement à l'égard du programme pour les femmes, la paix et la sécurité.

Les dirigeants ont mis en relief leurs priorités communes, dont la lutte contre les changements climatiques, la réduction de la pauvreté dans le monde et la promotion des Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Ils ont convenu de rester en contact étroit.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]