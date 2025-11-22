JOHANNESBURG, Afrique du Sud, le 22 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le premier ministre du Vietnam, Phạm Minh Chính, en marge du Sommet des dirigeants du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Le premier ministre Carney a discuté de la nécessité d'une intégration et d'une coopération accrues entre le Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l'Union européenne et souligné les avantages économiques transformateurs que cela pourrait générer. Il a notamment affirmé que le rapprochement de deux des plus importantes zones d'échanges commerciaux dans le monde, qui représentent ensemble près de 800 millions de consommateurs, permettrait de renforcer les chaînes d'approvisionnement, d'accroître les échanges commerciaux et de mobiliser des investissements dans la région indo-pacifique et en Europe. De plus, les travailleurs et les entreprises du Canada en bénéficieraient directement.

Les dirigeants ont discuté des conditions à réunir pour conclure une entente structurée permettant de renforcer la coopération économique entre le PTPGP et l'Union européenne ainsi que les échanges commerciaux. Le Canada travaillera de concert avec le Vietnam au cours de sa présidence du PTPGP en 2026 pour favoriser la réalisation de progrès collectifs à l'égard d'enjeux importants, tels que le commerce numérique, la facilitation des investissements et les minéraux critiques.

Le premier ministre a demandé à son représentant personnel auprès de l'Union européenne, John Hannaford, de réunir de hauts fonctionnaires du Canada, de l'Union européenne et du Vietnam au cours des deux prochains mois dans l'objectif d'obtenir des résultats concrets au début de l'année prochaine.

Le premier ministre Carney, la présidente von der Leyen et le premier ministre Chính ont convenu de rester en contact étroit au fil des pourparlers.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]