NEW YORK, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le premier ministre Carney et la première ministre Mottley ont discuté de leur intérêt à renouveler le Partenariat stratégique entre le Canada et la Communauté des Caraïbes (CARICOM) afin de diversifier les échanges commerciaux et de renforcer la coopération régionale en matière de sécurité.

Les dirigeants ont aussi discuté des enjeux mondiaux urgents, dont la situation en Haïti. Ils étaient tous deux d'avis que la communauté internationale doit offrir plus de soutien pour favoriser la sécurité et la stabilité à long terme dans ce pays.

Le premier ministre et la première ministre ont convenu de rester en contact étroit, notamment lors de prochains forums multilatéraux, cet automne.

