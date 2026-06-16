Compte rendu - Le premier ministre Carney rencontre la première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni

ÉVIAN, France, le 16 juin 2026 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré la première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni, en marge du Sommet des dirigeants du G7 de 2026 à Évian, en France.

Les dirigeants ont souligné les efforts en cours pour resserrer la coopération à l'égard d'une diversité de priorités, telles que les minéraux critiques, l'énergie, la défense et des chaînes d'approvisionnement sûres. À titre d'exemple, l'entreprise italienne du secteur de l'énergie Eni vient d'investir près de 100 millions de dollars pour acheter du graphite canadien venant de la mine Matawinie de la société Nouveau Monde Graphite au Québec. Le chantier de cette mine a d'ailleurs été lancé il y a peu de temps, six mois seulement après la soumission du projet au Bureau des grands projets. Au cours de la dernière année, l'Italie a adhéré à l'Alliance sur la production de minéraux critiques lancée lors du Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis, une mission commerciale canadienne s'est rendue en Italie et un forum d'investissement canadien sur les minéraux critiques a été organisé en Italie.

S'appuyant sur ces progrès, le premier ministre Carney s'est réjoui de l'intention de l'Italie de collaborer avec le Canada pour constituer des stocks de minéraux critiques. Ces efforts favoriseront la mise en place de nouveaux partenariats entre les deux pays dans les domaines de l'énergie et de l'industrie.

Le Canada et l'Italie resserrent de plus en plus leurs liens dans les domaines de la défense et de la sécurité. À cette fin, les dirigeants se sont réjouis d'entamer des négociations pour que le Canada puisse acquérir des avions d'entraînement à réaction perfectionnés M-346, conçus et produits par Leonardo, l'une des plus grandes entreprises du secteur aérospatial en Italie. Cet accord, qui fait appel au savoir-faire italien en matière d'aérospatiale et de défense, permettra à l'Aviation royale canadienne de s'entraîner sur des appareils de pointe modernes et de développer des capacités de formation souveraines.

Voilà comment se concrétise la Stratégie industrielle de défense du Canada, grâce à l'approche consistant à bâtir, à établir des partenariats et à acheter, qui favorise la production nationale et les partenariats avec des alliés fiables. Le premier ministre Carney a également souligné les efforts déployés par le Canada pour établir la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience afin de fournir un financement pluriannuel à faible coût pour les initiatives en matière de défense, de sécurité et de résilience.

Les premiers ministres ont réaffirmé leur soutien constant à l'Ukraine et ont convenu de l'impératif de continuer à exercer une pression sur la Russie dans l'objectif de parvenir à une paix juste et durable. Ils ont aussi discuté de la situation au Moyen-Orient.

Le premier ministre Carney et la première ministre Meloni ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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