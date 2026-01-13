PRINCE RUPERT, BC, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré la présidente de l'initiative Great Bear des Premières Nations côtières (PNC), la cheffe K̓áwáziɫ Marilyn Slett, ainsi que d'autres chefs des PNC. Leurs discussions ont porté sur la façon dont le gouvernement fédéral et les PNC peuvent collaborer pour renforcer les efforts de conservation marine et de protection des océans, et bâtir une économie forte et durable.

Notre pays est menacé, ce qui met à risque notre économie, notre souveraineté et notre mode de vie. Il s'agit d'une rupture, et non d'une transition. En cette période d'incertitude mondiale, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce que nous pouvons contrôler : consolider notre force au pays et établir des partenariats fiables à l'étranger. Nous travaillons sans relâche pour transformer notre économie, protéger notre environnement et nos communautés, et offrir aux Canadiennes et aux Canadiens davantage de sécurité, de prospérité et de possibilités. Comme le Canada est un pays maritime, la protection de nos océans et de nos littoraux est non seulement une obligation morale, mais aussi une nécessité économique.

Au cours de la rencontre, le premier ministre s'est engagé à renouveler en 2026-2027 le financement de l'Accord-cadre de réconciliation (ACR) pour la protection des océans, et a demandé aux ministres de collaborer avec tous les partenaires de l'ACR en vue de présenter, d'ici le printemps, une feuille de route quinquennale à cet égard. Il a réitéré la détermination du gouvernement à assurer la conservation de 30 % des terres et des eaux du Canada d'ici 2030, et à travailler avec les Premières Nations quant aux zones de protection marine désignées dans la mer Great Bear. De plus, afin d'accroître la protection des océans, le gouvernement financera une étude d'évaluation des risques liés au trafic maritime, prolongera le contrat de location de deux navires de remorquage d'urgence jusqu'en 2028, et veillera à ce que leur capacité soit conforme aux activités de transport maritime.

Le Canada est entouré de trois océans et possède le plus long littoral au monde. Notre prospérité, notre souveraineté et notre mode de vie dépendent de la santé, de la sécurité et de l'accessibilité des océans. Nous allons réaliser de grands projets dans tout le Canada, et nous devons le faire de manière durable, dans le respect des terres et des eaux qui entourent les lieux de ces projets. Grâce à un véritable partenariat avec les peuples autochtones, nous pouvons protéger ce qui compte, créer des possibilités durables et bâtir un Canada plus fort et plus résilient, maintenant et pour les générations futures.

