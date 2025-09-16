OTTAWA, ON, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a réuni des dirigeants de l'industrie du canola de toutes les régions des Prairies. Il était accompagné du premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Heath MacDonald, du ministre du Commerce international, Maninder Sidhu, du secrétaire d'État (Développement rural), Buckley Belanger, et du secrétaire parlementaire du premier ministre, Kody Blois.

Les dirigeants de l'industrie ont expliqué en détail comment les droits de douane imposés par la Chine posent des défis considérables aux agriculteurs canadiens. Le premier ministre Carney a indiqué que le pays est uni dans sa détermination à soutenir les entreprises et les agriculteurs canadiens touchés par les droits de douane de la Chine. Il a indiqué que le gouvernement fédéral collabore avec les provinces et les territoires pour s'assurer qu'ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin.

Le premier ministre Carney a souligné les mesures récemment annoncées pour soutenir l'agriculture canadienne et les producteurs de canola, notamment les 370 millions de dollars destinés à de nouvelles mesures incitatives pour la production de biocarburants, les modifications apportées au Règlement sur les combustibles propres, la hausse à 500 000 $ de la limite des prêts pour les producteurs de canola, les investissements dans le programme Agri-marketing et la diversification des échanges commerciaux.

Le premier ministre Moe et le secrétaire parlementaire Blois ont discuté de la délégation commerciale qui s'est rendue en Chine la semaine dernière. L'objectif de cette mission était d'aborder des irritants commerciaux, dont les droits de douane imposés sur le canola canadien. La délégation a tenu des discussions constructives avec des représentants chinois et des organisations clés liées au commerce bilatéral.

Les dirigeants ont discuté d'autres occasions de renforcer le secteur du canola du Canada afin de le rendre plus durable et concurrentiel face à l'évolution des relations commerciales, des conditions de marché et des chaînes d'approvisionnement.

