OTTAWA, ON, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a participé à une réunion virtuelle sur le Moyen-Orient, présidée par le président de la France, Emmanuel Macron. Les dirigeants de l'Égypte, de la Jordanie, du Qatar et du Royaume-Uni étaient également présents.

Le premier ministre a exprimé sa solidarité avec le Qatar à la suite des frappes israéliennes à Doha, qui violent la souveraineté du Qatar et risquent fortement d'aggraver le conflit dans l'ensemble de la région. Tous les dirigeants ont convenu qu'il faut continuer de mettre l'accent sur la promotion de la paix et de la sécurité. À cet égard, il faut notamment instaurer un cessez-le-feu durable, assurer la libération de tous les otages, procéder au désarmement du Hamas et augmenter l'aide vitale destinée aux civils palestiniens.

Le premier ministre Carney a rappelé que le Canada adhère depuis longtemps à une solution à deux États consistant en un État palestinien indépendant, viable et souverain vivant côte à côte avec l'État d'Israël dans la paix et la sécurité. À cette fin, il a réitéré l'intention du Canada de reconnaître l'État de Palestine en prévision de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui aura lieu plus tard ce mois-ci, une intention qui repose sur la volonté de l'Autorité palestinienne de mener des réformes essentielles, de tenir des élections générales en 2026 dans lesquelles le Hamas ne pourra jouer aucun rôle et de démilitariser l'État palestinien.

