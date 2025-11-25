OTTAWA, ON, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a participé à une réunion virtuelle de la Coalition des volontaires en appui à l'Ukraine. La réunion était coprésidée par le président de la France, Emmanuel Macron, le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer, et le chancelier de l'Allemagne, Friedrich Merz. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, et le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, étaient également présents.

La Coalition a salué les progrès réalisés lors des réunions tenues récemment entre les représentants des États-Unis et de l'Ukraine. Elle a également souligné les efforts considérables déployés par le président Trump et le président Zelenskyy ainsi que par leurs équipes respectives pour parvenir à un règlement négocié.

Les dirigeants ont discuté des efforts réalisés afin d'établir un cadre pour une paix juste et durable en Ukraine, précisant que certaines questions restaient à résoudre. Ils ont indiqué que la Coalition était prête à fournir des garanties de sécurité solides à l'Ukraine et réaffirmé qu'il fallait maintenir la pression sur la Russie, notamment au moyen de mesures économiques. La Coalition a aussi insisté sur le fait que les décisions relatives à la sécurité transatlantique devaient être discutées et approuvées par toutes les parties concernées.

Les dirigeants ont reconnu l'importance de continuer à soutenir la défense ukrainienne face à l'agression russe constante pendant la poursuite des négociations de paix.

Le premier ministre a exprimé le soutien indéfectible du Canada à l'Ukraine et a réaffirmé la volonté du Canada de contribuer au succès du processus de paix en collaboration avec des partenaires de premier plan.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]