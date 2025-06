OTTAWA, ON, le 20 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré virtuellement les premiers ministres des provinces et des territoires.

Le premier ministre Carney a fait le point avec ses homologues sur sa rencontre avec le président Donald J. Trump lors du Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis. Il leur a fait part des résultats du Sommet, notamment de la décision du Canada et des États-Unis de poursuivre les négociations en vue d'un accord dans les 30 jours. Le premier ministre a souligné que le nouveau gouvernement du Canada prendra le temps nécessaire pour obtenir le meilleur accord possible pour notre pays, mais pas plus longtemps.

Le premier ministre a également rappelé les mesures fédérales annoncées hier visant à protéger les travailleurs et les entreprises du Canada contre les droits de douane injustes, ainsi que l'ajustement des contre-mesures tarifaires le 21 juillet, en fonction des résultats qui découleront des négociations. Les premiers ministres ont discuté des initiatives qu'ils ont prises pour renforcer l'économie canadienne en accélérant la réalisation de projets majeurs et en éliminant les obstacles au commerce. Les premiers ministres des provinces et des territoires ont réitéré leur appui au rôle de premier plan que joue le gouvernement fédéral à cet égard.

Les premiers ministres ont convenu de défendre les travailleurs canadiens, de poursuivre les négociations de bonne foi et de bâtir une économie canadienne vigoureuse - l'économie la plus forte des pays du G7.

Le premier ministre et ses homologues des provinces et des territoires ont convenu de rester en contact étroit.

Fait saillant

Le premier ministre était accompagné du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne, Dominic LeBlanc , et de l'ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kirsten Hillman .

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]