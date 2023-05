YELLOWKNIFE, NT, le 25 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a rencontré des leaders communautaires et des familles qui ont été touchés par les feux de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest.

Lors de son séjour à Yellowknife, la ministre Ien a annoncé jusqu'à 625 000 dollars pour Dechinta Initiatives. Le projet « Retombés et mise en œuvre : De la recherche à la transformation » augmentera la capacité de l'organisme à prévenir et à contrer la violence fondée sur le sexe (VFS) envers les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest.

La ministre Ien a rencontré les représentantes et les représentants de Dechinta Initiatives et en a appris davantage sur les mesures concrètes que l'organisme prendra pour atteindre cet objectif important.

La ministre Ien a également annoncé 500 000 dollars pour le soutien des lignes d'aide téléphoniques en cas de crise aux Territoires du Nord-Ouest, un filet de sûreté pour les survivantes et les survivants de la VFS dans cette région. La ministre Ien et les ministres Caroline Wawzonek et Julie Green des Territoires du Nord--Ouest ont noté une augmentation de l'utilisation de ces services et l'importance de s'assurer que toutes les survivantes et tous les survivants de VFS ainsi que leurs familles ont accès à des services, des ressources et du soutien de qualité.

