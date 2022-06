OTTAWA, ON, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Ressources naturelles Canada

Les changements climatiques exacerbent le risque de feux de forêt, et il faut agir dès maintenant. Voilà l'une des conclusions du dialogue canadien sur les feux de forêt et la résilience des forêts, dont le rapport Ce que nous avons entendu fait la synthèse.

En février 2022, le Conseil canadien des ministres des forêts (CCMF) a tenu cinq tables rondes nationales dans le cadre du dialogue canadien sur les feux de forêt et la résilience des forêts. Sous la coprésidence du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie du Nouveau-Brunswick, l'honorable Mike Holland, le dialogue a réuni une centaine de participants d'horizons divers dans le but de définir stratégies, priorités et besoins communs en matière de résilience des forêts.

Les opinions et les perspectives de ces participants aideront à guider l'élaboration de la première stratégie nationale d'adaptation du Canada. Le gouvernement du Canada apprécie la contribution du rapport à l'élaboration de la stratégie, car les feux de forêt sont un enjeu majeur pour nombre de collectivités au pays et l'un des plus grands dangers associés à l'évolution de notre climat. Avec le concours des provinces, des territoires, des municipalités, des peuples autochtones et d'autres partenaires, la stratégie nationale d'adaptation aidera à améliorer la sécurité et la résilience des collectivités. La consultation publique est en cours , et la publication de la stratégie est prévue pour l'automne 2022.

Le rapport Ce que nous avons entendu est un résultat important de l'engagement du CCMF de mobiliser tous les secteurs de la société pour transformer la gestion des feux de forêt, renforcer la résilience nationale aux feux et guider l'élaboration d'une stratégie canadienne de prévention et d'atténuation des feux de forêt. Ensemble, les membres du CCMF ont déterminé que l'amélioration de la prévention et de l'atténuation serait essentielle à la concrétisation de leur vision de la résilience des forêts au Canada d'ici 2030.

« Les Canadiens connaissent trop bien les feux de forêt dévastateurs qui menacent nos régions, nos moyens de subsistance et notre environnement. En réunissant différents acteurs, comme nous l'avons fait dans le cadre du dialogue canadien sur les feux de forêt et la résilience des forêts, nous sommes en mesure de recueillir un éventail de points de vue qui nous aident à élaborer des solutions. Pour mieux gérer la situation des feux de forêt, il est essentiel d'améliorer la prévention, la préparation et l'adaptation, et les conclusions de ce rapport nous aideront grandement à déterminer la voie à suivre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les feux de forêt nous concernent tous, d'où l'importance du dialogue canadien sur les feux de forêt et la résilience des forêts. Toutefois, les menaces et les conséquences qu'ils entraînent ne sont pas les mêmes partout au pays. Nous devons donc poursuivre le dialogue à l'échelle nationale pour mieux comprendre les différentes réalités et recueillir de l'information sur la voie à suivre afin d'élaborer une stratégie de prévention et d'atténuation des feux de forêt. »

L'honorable Mike Holland

Ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie du Nouveau-Brunswick

« Les changements climatiques ne sont pas qu'une simple vue de l'esprit, un phénomène dont on pourra s'occuper plus tard. Leurs impacts sont bien réels. Les feux de forêt, plus fréquents, plus intenses et plus dévastateurs qu'avant, sont l'une des menaces critiques qui sont évaluées dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale d'adaptation qui sera rendue publique plus tard cette année. Le dialogue canadien sur les feux de forêt et la résilience des forêts aide grandement à mieux comprendre la situation. C'est sans équivoque : il n'y a pas une localité, une région, une entreprise ou un ordre de gouvernement qui peut se permettre de ne pas agir. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre d'Environnement et Changement climatique Canada

« Face à l'augmentation de la fréquence et de l'ampleur des catastrophes naturelles liées aux changements climatiques, nous devons continuer de renforcer et d'améliorer notre cadre de gestion des urgences et notre capacité d'intervention dans les collectivités d'un bout à l'autre du pays. Les conclusions et les recommandations formulées dans le cadre du dialogue canadien sur les feux de forêt et la résilience des forêts seront d'une aide précieuse dans nos démarches, et je suis très reconnaissant pour ces contributions. »

L'honorable Bill Blair

Président du Conseil privé de la Reine et ministre de la Protection civile

