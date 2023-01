OTTAWA, ON, le 13 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture se sont réunis virtuellement pour discuter de certaines priorités du secteur agricole canadien.

La rencontre a permis de faire une mise à jour sur les progrès du Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable), une entente de cinq ans qui entrera en vigueur le 1er avril 2023 et prendra le relais de l'actuel Partenariat canadien pour l'agriculture. Le PCA durable, annoncé en juillet 2022, est une vision partagée par le fédéral, les provinces et les territoires pour favoriser la réussite continue des producteurs, des transformateurs et des autres intervenants du secteur agricole et agroalimentaire comme chefs de file mondiaux de l'agriculture durable et pour améliorer la concurrence du secteur. Aujourd'hui, les ministres ont discuté des étapes qu'il reste à franchir pour mettre en œuvre le PCA durable et assurer la transition harmonieuse des programmes du Partenariat actuel.

Les ministres ont reconnu les progrès réalisés par l'industrie dans l'élaboration du Code de conduite des épiceries du Canada. Les ministres reconnaissent qu'un Code de conduite est une étape importante pour améliorer la prévisibilité, la transparence et l'équité dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Ils ont réitéré leur soutien au processus que mène l'industrie pour finaliser le Code, et encouragé le lancement d'une consultation élargie suivie par une mise en œuvre rapide.

Les ministres ont discuté des mesures importantes liées à la prévention et la préparation de la peste porcine africaine (PPA). Ils ont souligné les progrès réalisés à ce jour et ont réaffirmé leur volonté d'empêcher l'introduction de la PPA au Canada et de mieux préparer les gouvernements et l'industrie pour répondre aux défis importants qu'entraînerait une éclosion.

Il a aussi été question de la main-d'œuvre et du travail en cours pour l'élaboration d'une stratégie fédérale, nommée Stratégie nationale sur la main-d'œuvre agricole. Les ministres ont reçu une mise à jour sur les consultations tenues jusqu'à maintenant avec les intervenants et ont discuté des occasions de collaboration FPT pour s'attaquer à cette question, dans le respect des responsabilités respectives de chaque gouvernement. Le gouvernement fédéral continuera de solliciter la participation des provinces et territoires pour élaborer cette stratégie.

La réunion s'est terminée avec une table ronde où les ministres ont discuté d'autres priorités : l'état actuel de l'éclosion de la grippe aviaire et le besoin de coordination entre les agences gouvernementales; les progrès réalisés dans le domaine du commerce intérieur; les initiatives liées à l'environnement et le transport; le niveau de préparation à la fièvre aphteuse; la pénurie et la santé des abeilles canadiennes; le processus de réévaluation de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. Les gouvernements FPT continueront de travailler avec l'industrie pour effectuer le travail lié à leurs rôles et responsabilités respectifs.

Les ministres de l'Agriculture se réunissent au besoin tout au long de l'année pour discuter de questions d'intérêt commun. Ces réunions assurent une collaboration continue entre les ministres FPT et préparent le terrain pour leur réunion annuelle. Celle de 2023 aura lieu en juillet à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.



