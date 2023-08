Commande de 2,1 milliards de satellites chez MDA Espace : des emplois de qualité pour un travail de qualité

SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QC, le 17 août 2023 /CNW/ - Le syndicat des travailleuses et travailleurs de MDA Espace-CSN souhaite que la commande le 10 aout 2023 d'un montant de 2,1 milliards de l'entreprise Télésat auprès du groupe MDA aboutisse à une amélioration des conditions de travail de ses membres.

Cette commande porte sur 198 satellites de communication, avec une option pour 100 satellites supplémentaires, à un prix non divulgué. À cette occasion, l'employeur annonce de nombreuses créations de postes, ainsi qu'un agrandissement important du bâtiment sur le site industriel de Sainte-Anne-de-Bellevue.

En saluant ce savoir-faire, les clients demandent comme nous des emplois de qualité pour un travail de qualité. Tweet this

« Cela fait longtemps que l'on n'a pas été maitres d'œuvre. Pour tous nos membres, ce contrat reconnait l'excellence de notre travail acharné. En saluant ce savoir-faire, les clients demandent comme nous des emplois de qualité pour un travail de qualité. Nous l'avons déjà dit auparavant et nous le répétons aujourd'hui : nous sommes de fiers alliés pour les projets de développement de l'entreprise », déclare Michel Mercier, président du STT de MDA Espace-CSN.

« La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) salue cette excellente nouvelle pour le secteur, et espère que ses retombées seront à la hauteur de la commande. En tant que fleuron de l'industrie québécoise et canadienne, MDA Espace a l'ambition d'être un leader mondial de l'industrie aérospatiale. Et pour être un leader, il faut montrer l'exemple avec des conditions de travail inspirantes pour ses salariés », estime Sylvain Grenier, trésorier de la FIM-CSN.

En décembre 2023, le STT de MDA Espace-CSN entamera la négociation de sa convention collective.

Le STT de MDA Espace-CSN est composé d'environ 130 membres représentant tous les aspects de la production (inspecteur, monteur mécanique, électromécanique, microélectromécanique, harnais, magasinier, peintre, plaqueur…) ainsi que le personnel du service au bâtiment.

La FIM-CSN rassemble plus de 30 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec.

