« Les invités attendent impatiemment le retour du beigne de rêve avec CADBURY MINI EGGS® chaque printemps, nous sommes donc très heureux de le remettre au menu, déclare le chef Tallis Voakes, responsable de l'équipe culinaire de Tim Hortons.

« Cette année, le beigne est décoré d'un magnifique assortiment de vermicelles de couleurs pastel et, bien sûr, d'un nid rempli de délicieux et irrésistibles mini œufs CADBURY®. Le beigne n'est offert que quelques semaines chaque printemps, puis vous devez attendre l'année suivante! Commandez ce beigne de rêve saisonnier pendant que vous le pouvez! »

Vous pouvez vous procurer le beigne de rêve avec CADBURY MINI EGGS® pour 1,99 $ aux restaurants Tim Hortons participants partout au Canada jusqu'au 6 avril, ou jusqu'à épuisement des stocks. Les prix peuvent varier selon la région.

CADBURY MINI EGGS® est une marque de commerce du groupe Mondelez International, utilisée avec autorisation.

