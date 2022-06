« C'est en septembre 2019 que nous avons noué notre partenariat avec Collectes de fonds novatrices, et c'est vite devenu pour nous une importante source de fonds, a déclaré David Blom, président du conseil d'administration de CIC. Nous sommes extrêmement reconnaissants des fonds ainsi réunis, qui nous permettent de mener nos activités de conservation -- et du rayonnement exceptionnel que nous apporte ce programme. C'est pourquoi nous tenons aussi à remercier les centaines de commerçants qui prêtent leur espace dans leurs établissements en nous aidant à réunir des fonds et à transmettre à leurs clients notre message sur la conservation. »

Les fonds réunis grâce au Programme de chevalets de Collectes de fonds novatrices permettent à CIC de déployer ses efforts de conservation d'un océan à l'autre, afin de résoudre les problèmes environnementaux urgents. CIC est voué à la conservation et à la restauration des milieux humides et des autres zones naturelles, dont les pâturages et les forêts. Ces habitats jouent un rôle essentiel en assurant la propreté des sources d'eau, en emmagasinant le carbone et en nous protégeant contre les chocs des épisodes météorologiques extrêmes. Jusqu'à maintenant, CIC a conservé ou restauré plus de 2,6 millions d'hectares d'un océan à l'autre.

« C'est un honneur et un privilège de pouvoir travailler avec un organisme aussi professionnel et de réunir des fonds pour lutter contre les dérèglements du climat. Il s'agit de l'un des plus grands défis de notre époque », a fait savoir Ron Gardner, président de Collectes de fonds novatrices.

Gardner et d'autres représentants de Collectes de fonds novatrices ont annoncé aujourd'hui ce don de un million de dollars au siège social national de CIC dans le marais Oak Hammock au Manitoba.

« Nous nous consacrons désormais à travailler avec l'équipe de direction de CIC pour réunir le prochain million de dollars dans ce qui sera, j'en suis sûr, un délai record », a confié M. Gardner.

À propos de Collectes de fonds novatrices : Cet organisme a été fondé en 2015 afin d'offrir aux organismes de bienfaisance une solution de rechange sans frais ni risque pour réunir des fonds dans le cadre du « Programme de chevalets d'art ». Ce programme apporte un financement à long terme durable et non désigné pour permettre de financer les besoins les plus impérieux des organismes de bienfaisance. Collectes de fonds novatrices appuie 134 organismes de bienfaisance, exerce ses activités d'un océan à l'autre, réunit plus de 2 000 points d'installation de chevalets et a levé plus de 11 millions de dollars pour des organismes de bienfaisance canadiens. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.fundinginnovation.ca.

À propos de Canards Illimités Canada : Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file mondial de la conservation des milieux humides. À titre d'organisme de bienfaisance enregistré, CIC mise sur la rigueur scientifique et collabore, avec le gouvernement, l'industrie, des organismes à but non lucratif, les peuples autochtones et des propriétaires fonciers, à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et les services environnementaux innovants de CIC, veuillez consulter www.canards.ca.

SOURCE CANARDS ILLIMITES CANADA

Renseignements: Ashley Lewis, Canards Illimités Canada, [email protected]