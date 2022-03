Le tout premier protocole d'entente entre les deux organisations englobe la programmation de divertissement et d'information.

MONTRÉAL, le 3 mars 2022 /CNW/ - APTN et CBC/Radio-Canada ont annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration visant à créer plus de contenus autochtones pour tous les Canadiens. L'entente renforcera les capacités des deux réseaux à créer des contenus mettant à l'avant-plan les Premières Nations, les Inuit et les Métis, à accroître l'accessibilité et la visibilité de ces contenus, et à rassembler les populations autochtone et allochtone du pays.

« Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat avec CBC/Radio-Canada, qui mettra en valeur les peuples autochtones grâce à une couverture authentique de l'actualité et par la création de contenus uniques produits par des Autochtones. Les journalistes, créateurs et producteurs autochtones en tireront également avantage, car ce partenariat élargira leur portée et fera connaître le fruit de leur travail à un plus grand nombre de Canadiens. »

Le tout premier protocole d'entente entre APTN et CBC/Radio-Canada renforcera les capacités des deux réseaux à créer des contenus mettant à l'avant-plan les Premières Nations, les Inuit et les Métis. Tweet this

Monika Ille, chef de la direction, APTN

« CBC/Radio-Canada a un rôle majeur à jouer sur le plan de la réconciliation. Nous sommes fiers de conclure ce partenariat avec APTN qui consolidera notre engagement envers les journalistes et les créateurs inuit, métis et membres des Premières Nations. Cette initiative va de pair avec le travail en cours pour développer notre stratégie autochtone, qui vise à renforcer nos liens avec les diffuseurs, les producteurs et les créateurs issus de ces communautés, et à améliorer des services comme Espaces autochtones , ICI Grand Nord , CBC Indigenous et CBC North . »

Catherine Tait, présidente-directrice générale, CBC/Radio-Canada

Dans le cadre de cette entente, les deux diffuseurs collaboreront plus étroitement à des productions ainsi qu'à des contenus de nouvelles et d'information autochtones, en prenant les mesures suivantes :

Offrir davantage de possibilités, de formations et de ressources aux créateurs autochtones afin qu'ils puissent contribuer à la production de contenus;

afin qu'ils puissent contribuer à la production de contenus; Collaborer à des contenus de nouvelles et d'information , notamment par le partage de contenus et de ressources techniques (p. ex., partage de signaux, d'images de tournage et d'autres ressources), tout en gardant le contrôle de leurs programmations respectives et en suivant leurs propres normes et pratiques journalistiques;

, notamment par le partage de contenus et de ressources techniques (p. ex., partage de signaux, d'images de tournage et d'autres ressources), tout en gardant le contrôle de leurs programmations respectives et en suivant leurs propres normes et pratiques journalistiques; Élargir l'auditoire des émissions autochtones d'information et de divertissement.

En vertu de l'entente, pour qu'une production soit considérée et reconnue comme une production autochtone, la société de production et les droits d'auteur doivent être détenus majoritairement par des Autochtones, et la production doit inclure des Autochtones aux postes clés de création en nombre suffisant pour garantir qu'elle reflète les perspectives des Autochtones.

APTN et CBC/Radio-Canada reconnaissent également que les médias ont un rôle important à jouer dans le processus de réconciliation en facilitant la participation et le reflet des peuples autochtones dans leurs contenus et leurs activités. Les deux organisations créeront ensemble un modèle de réconciliation pour le secteur des médias, dans lequel les peuples autochtones sont représentés et leurs réalités sont reflétées fidèlement dans les contenus.

Outre la programmation, APTN et CBC/Radio-Canada collaboreront à l'atteinte de leurs objectifs communs en matière de recrutement, de rétention et de promotion des employés autochtones ainsi que de soutien des producteurs indépendants autochtones.

À propos d'APTN

APTN est entré en ondes en 1999 comme premier télédiffuseur autochtone national au monde. Depuis ses débuts, le réseau est devenu chef de file mondial en matière de programmes qui célèbrent la riche diversité des peuples autochtones de l'Île de la Tortue et d'ailleurs. Télédiffuseur sans but lucratif et à vocation caritative respecté, APTN partage des histoires authentiques en anglais, en français et dans diverses langues autochtones, avec plus de 10 millions de téléspectateurs abonnés au Canada. Grâce à un pourcentage de contenu canadien supérieur à 80 %, APTN présente des émissions inspirantes à son auditoire sur de multiples plateformes, notamment son service de diffusion en continu axé sur le contenu autochtone, APTN lumi .

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones : cri, dëne sųłıné (chipewyan), gwich'in, inuktitut, inuvialuktun, esclave du Nord, esclave du Sud et tłı̨chǫ (tlicho). Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe, en chinois, en pendjabi et en tagalog par l'intermédiaire de Radio Canada International (RCI), qui offre aussi des contenus dans les deux langues officielles. Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l'ère numérique.

SOURCE CBC/Radio-Canada

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : APTN, Joëlle Saltel, Gestionnaire des communications, 431 557-9909, [email protected]; CBC/Radio-Canada, Leon Mar, Directeur, Relations avec les médias et Gestion des enjeux, Porte-parole institutionnel, 647 616-5768, [email protected]