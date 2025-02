Symboles boursiers

Les partenaires lancent une unité de développement pour des projets de transformation numérique dans l'ensemble du groupe Volkswagen

L'objectif est le développement logiciel rapide et efficace pour les nouveaux systèmes informatiques de Volkswagen

Citation de Hauke Stars , membre du conseil d'administration responsable des TI du groupe Volkswagen : « Notre collaboration accrue avec CGI constitue une autre étape pour répondre à une demande croissante pour un meilleur développement logiciel au sein du groupe Volkswagen. »

MONTRÉAL (Québec) et WOLFSBURG (Allemagne), le 17 février 2025 /CNW/ - Le groupe Volkswagen et CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en TI et en management au monde, annoncent l'approfondissement de leur collaboration mondiale. Cette initiative renforce les capacités à long terme du groupe Volkswagen pour étendre davantage sa puissante infrastructure TI. Dans le cadre de leurs efforts conjoints, les deux partenaires ont lancé la nouvelle entité MARV1N (prononcée « Marvin ») qui servira d'unité internationale de développement de tous les projets de transformation numérique du groupe en soutien aux développeurs de Volkswagen. Avec ces ressources supplémentaires, le groupe Volkswagen prévoit de développer de nouveaux systèmes informatiques de façon plus rapide et efficace.

Le groupe Volkswagen travaille à la modernisation de son écosystème informatique. D'ici 2026, il souhaite remplacer des centaines de systèmes existants avec de nouveaux développements moins nombreux, mais plus puissants et évolutifs dans toute l'entreprise. Le tout devrait accélérer les processus et grandement réduire les coûts d'exploitation liés aux TI. Pour y arriver, le groupe Volkswagen renforce ses capacités de développement logiciel, principalement par la croissance constante de ses filiales internationales et par de nouveaux modèles de coopération avec des partenaires choisis.

« Pour développer et produire des produits modernes, il nous faut des systèmes de TI modernes. Le groupe Volkswagen travaille donc sur son écosystème de demain : puissant, à l'échelle de l'entreprise et évolutif, a expliqué Hauke Stars, membre du conseil d'administration responsable des TI du groupe Volkswagen. Notre collaboration accrue avec CGI constitue une autre étape pour répondre à une demande croissante pour un meilleur développement logiciel chez le groupe Volkswagen. »

Ainsi, CGI et le groupe Volkswagen lancent l'entité MARV1N à titre de filiale en propriété exclusive de CGI en Allemagne.

« Ce partenariat stratégique nous permettra de renforcer davantage notre relation avec Volkswagen en vue d'accélérer les résultats d'affaires du groupe en fonction de leur vision et de leur stratégie de transformation numérique, a précisé François Boulanger, président et chef de la direction de CGI. Dans le cadre de ce nouveau partenariat stratégique, nos architectes logiciels, développeurs et conseillers offriront des services et solutions basés sur l'expertise technologique et la connaissance des processus d'affaires manufacturiers. Nous sommes impatients de contribuer à cette nouvelle initiative conjointe avec les meilleures pratiques, les capacités mondiales et l'innovation technologique de CGI. »

Volkswagen tirera de nombreux avantages de ce modèle de coopération. Les employés de MARV1N mettront leur expertise logicielle au service exclusif de projets pour le groupe Volkswagen, accélérant ainsi les processus de développement. De plus, travailler activement et à long terme sur ces projets permettra aux équipes de maîtriser les principaux processus et logiciels du groupe Volkswagen. En intégrant étroitement les équipes, Volkswagen s'assure de conserver ce savoir-faire au sein de l'entreprise.

Les équipes de MARV1N traiteront d'abord les projets liés au développement technique chez Volkswagen, un aspect clé de la transformation numérique du groupe. Leur principal objectif sera d'accélérer le développement de fonctions basé sur les données pour des projets de nouveaux véhicules. Par exemple, un nouveau système informatique à l'échelle de l'entreprise est en cours de réalisation pour consolider les données de toutes les exigences liées à l'architecture électrique ou électronique ainsi qu'aux fonctions logicielles, allant du développement préliminaire au service après-vente. Cette approche centrale de gestion de données permettra un temps de développement plus rapide pour les mises à jour logicielles et de nouveaux produits numériques (comme les fonctions sur demande) pour les clients de Volkswagen.

À propos du groupe Volkswagen

Le groupe Volkswagen, dont le siège social est situé à Wolfsburg, en Allemagne, est l'un des plus importants constructeurs automobiles au monde. Il exerce ses activités dans le monde entier, avec 114 installations de production dans 19 pays d'Europe et 10 pays d'Amérique, d'Asie et d'Afrique. Il compte 684 000 employés à l'échelle mondiale et ses véhicules sont vendus dans plus de 150 pays. Avec un portefeuille inégalé de marques mondiales reconnues, les meilleures technologies à grande échelle, des idées novatrices pour tirer parti de nouveaux bassins de profits et une équipe de direction entrepreneuriale, le groupe Volkswagen s'engage à façonner l'avenir de la mobilité en investissant dans les véhicules électriques et autonomes, la transformation numérique et le développement durable. En 2023, le groupe a livré un total de 9,2 millions de véhicules à ses clients partout dans le monde (8,3 millions en 2022). Les revenus de vente du groupe se sont chiffrés à 322,3 milliards d'euros en 2023 (279,1 milliards d'euros en 2022). Les résultats opérationnels avant éléments exceptionnels pour 2023 ont atteint 22,6 milliards d'euros (22,5 milliards d'euros en 2022).

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 91 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2024, CGI a généré des revenus de 14,68 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

