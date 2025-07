Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

cgi.com/fr/salle-de-presse

Des améliorations sont prévues afin d'accroître l'efficacité, la sécurité et l'accessibilité de la plateforme de paiement pour les personnes soignantes de l'État

SACRAMENTO, Calif., le 24 juill. 2025 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes firmes indépendantes de services en technologie et en management au monde, a annoncé aujourd'hui la prolongation de son contrat avec l'État de la Californie pour une durée de trois ans, d'une valeur de 200 M$ US. Dans le cadre de l'entente, CGI poursuivra la prestation de services complets en mode délégué pour le système de gestion de cas, d'information et de service de paie (CMIPS*) de l'État. Ce programme fournit des services de soutien à domicile (IHSS) à plus de 850 000 bénéficiaires et permet l'emploi de plus de 760 000 personnes soignantes.

En tant que partenaire technologique de confiance, CGI a constamment offert des solutions de haute qualité visant à améliorer le programme IHSS. Sa collaboration continue avec le California Department of Social Services (CDSS) a permis de réaliser des améliorations dans plusieurs domaines clés, comme la simplification des processus du service de paie et de gestion des cas, la réduction des frais généraux administratifs, le renforcement de la sécurité et amélioration de la prestation des services pour les personnes soignantes et leurs bénéficiaires.

CGI continuera d'assurer la prestation complètes des processus d'affaires en mode délégué et des services de TI, ce qui lui permettra de soutenir l'efficacité, la sécurité et l'accessibilité du traitement de la paie du programme IHSS pour les personnes soignantes et les bénéficiaires de l'ensemble de l'État. Depuis ses débuts, le partenariat entre CGI et l'État a permis des avancées majeures en transformation numérique, y compris la migration de l'infrastructure existante vers le nuage, la numérisation des déclarations d'heures et des formulaires W-2 ainsi que l'automatisation des processus DevOps pour accroître la fiabilité et la rapidité du système. Le système traite plus de 1,5 million de demandes de paiement chaque mois, pour un total annuel de plus de 19 G$ US. Cela permet d'assurer un versement précis et ponctuel de la rémunération aux personnes soignantes de la Californie, tout en offrant aux familles le soutien dont elles ont besoin sans obstacles administratifs.

« Le renouvellement du contrat pluriannuel avec l'État de Californie reflète le rôle crucial que joue CGI dans la modernisation de l'infrastructure de santé du programme IHSS, a indiqué Virginia Williams, vice-présidente principale et responsable de l'unité d'affaires Nord-Ouest des États-Unis chez CGI. Notre feuille de route commune est axée sur la modernisation infonuagique, les perspectives fondées sur l'intelligence artificielle, les expériences mobiles multilingues et les réponses agiles aux nouvelles législations. Nous sommes fiers de contribuer au renforcement du programme afin que les personnes soignantes et leurs bénéficiaires puissent recevoir les services efficaces, fiables et dignes qu'ils méritent. »

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2024, CGI a généré des revenus de 14,68 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

* En anglais Case Management, Information and Payrolling System (CMIPS)

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements: Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973 8363; Médias, Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Relations avec les médias, [email protected], +1 438 468-9118; Médias locaux, Steve Bosic, Directeur, Marketing et communications, États-Unis, [email protected], +1 978 569-6098